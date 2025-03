През деня - футболист, вечерта - наркотрафикант

Отбор от уелската Висша лига остана шокиран, когато капитанът Еван Прес беше осъден на 2 години и половина затвор за трафик на кокаин.

Прес изигра всеки един мач през този сезон за полупрофесионалния Бари Таун и беше капитан в 19 срещи. 24-годишният халф е един от ключовите играчи на "драконите", записвайки 187 официални мача и вкарвайки 11 гола от 2018 година. Футболната му кариера стартира в академията на Нюпорт Каунти, където той не успява да запише нито един мач.

От Бари Таун заявиха, че клубът не е подозирал за тайния живот, който полузащитникът е водил. "Ако трябва да сме брутално честни, ние разбрахме за това в деня на осъждането му. Той никога не ни беше казал. Нямахме представа дори 30 минути след делото, преди негов роднина да се свърже с нас."

"След произнасянето на присъдата чухме малко за случая, но не разполагаме с цялата информация. Обработваме новините. Това е истински шок!"

"Еван е страхотен човек. Той е част от нашия отбор от 7 години. Той направи грешка и според нас тя е била преди време. Ние сме семеен клуб и искаме нашите футболисти да бъдат пример за подражание. Това беше нещо ново за нас", споделиха още от клуба.

