Злобно ли? Как майката на Белингам всъщност гледа гаджето му? (ВИДЕО)

Ашлин Кастро и звездата на Реал Мадрид и английския национален отбор Джуд Белингам може да са заедно само от няколко месеца, но шумът около връзката им е като за години назад! Двамата не крият отношенията си, като наскоро футболистът заведе половинката си на мач - домакинството на Жирона, за което бе наказан заради получен червен картон.

В ложата на "Бернабеу" англичанинът бе в компанията на Ашлин и на майка си Денис. А камерите ги следяха през цялото време. И естествено се появиха... стоп-кадри.

На едно от най-често публикуваните изображения се вижда как Денис Белингам гледа към новото гадже на сина си с не особено одобрителен поглед.

Двете със сигурност не се виждат за първи път на този мач, предвид че мама Белингам живее в Мадрид, за да не се чувства Джуд самотен.

Jude Bellingham new gf has tried every sport than you can ever imagine



No wonder why Bellingham's mom was looking at her girlfriend like thatpic.twitter.com/Ky8TlJetwc