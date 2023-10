Александър Везенков вкара 10 точки на Голдън Стейт (ВИДЕО)

Най-полезният играч в Евролигата за миналия сезон имаше за цел да спре Гари Пейтън-младши в първите си минути на терена. Везенков рядко получаваше топката, но все пак неговият отбор достигна до обрат в резултата при 18:17 след кош и фаул на Сабонис.

Още с едно от първите си докосвания до топката Везенков отбеляза първата си тройка в мача, за да намали дистанцията до 21:22 в полза на Уориърс. Малко след това крилото продължи страхотния си рейд с втория си точен изстрел зад дъгата.

Първият период на българина в мача завърши при оставащи 8:01 минути от втората четвърт, когато на негово място се завърна Харисън Барнс. Той се завърна на терена в края на третата част и напомни за себе си с първата си забивка в редовния сезон на НБА.

