Барселона идва в София в края на септември

Добри новини за феновете на баскетбола у нас. Новият сезон в Евролигата започва с гостуване в София на един от грандовете на Стария континент - Барселона.

Припомняме, че израелският Апоел Тел Авив, който за първи път ще играе в Евролигата, избра да домакинства в столичната "Арена 8888". Решението идва заради войната в Израел, което налага изместване на домакинските им срещи в чужбина.

Миналата година клубът от Тел Авив използваше "Арена Самоков" за своите европейски мачове, а сега ще се мести в София заради по-големия капацитет на залата.

Тегленият днес жребий определи Барселона да гостува на Апоел на 30 септември в София. Още в третия кръг пък ще гледаме израелско дерби между Апоел и Макаби Тел Авив.

