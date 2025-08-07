"Не знам дали ще оцелея… И не се шегувам!"

Той спечели сребърен медал в скоковете на вода на световното първенство в Сингапур, разбивайки пълната китайска доминация в последните години на 10-метрова платформа за първи път от Мадрид през 1986 г. По същото време международните агенции съобщаваха за руска ракетна атака, която току-що бе разрушила няколко сгради и рани седем души в жилищен район на украинския град Николаев. В дома му... В дома на Олексий Середа.

"Днес в Николаев басейнът, където тренирах пет години, когато бях млад, беше частично разрушен", разказа 19-годишният скачач, след като получи медала си. Когато го попитаха за плановете му той обясни: „Отивам в Украйна, в Киев. Ще имам 20 дни почивка, предполагам.

"Когато заспиш, не знаеш дали ще се събудиш отново"

А след това е време за усилена работа“, отговори той. Засега всичко е нормално. Но добави: „Не знам дали ще оцелея. Сериозно говоря, не се шегувам“, подчерта той, намеквайки за бомбардировката от същата сутрин. „Понякога ракетите падат толкова близо, че когато заспиш, не знаеш дали ще се събудиш отново“, заключи той.

Снимка: marca.com

Украинският вундеркинд, който на европейското първенство през 2019 г., проведено в Киев, беше коронясан за континентален шампион само на 15 години и 229 дни, спечели петте си световни медала по време на руската инвазия - един в Будапеща през 2022 г., още един във Фукуока през 2023 г., два в Доха през 2024 г. и сега в Сингапур през 2025 г., трябваше да се подготви за това последно състезание между Унгария и Полша. „Трябваше да отидем в чужбина, за да тренираме нормално, да спим и да живеем нормално, без да чуваме ракети или да тичаме по убежища и други подобни неща“, оплака се той.

Баща му е на фронта

Въпреки това, Середа не може да игнорира случващото се в страната му. Сред много други причини е и защото баща му е на фронтовата линия. „Много е трудно да знам, че е там, на практика на фронтовата линия. Всеки ден мисля за него. Опитвам се да му се обаждам, когато мога, защото знам колко е опасно“, призна той, разстроен и дори не знаейки дали е успял да види триумфалното му състезание. „Той е много близо до фронтовата линия. Не знам дали е имал възможност, но ще го попитам“, каза той.

Национал на Украйна от 13-годишен, поради което не е бил призован в армията на страната си, Середа вярва, че успехи като сребърния му медал „означават много за Украйна, тъй като сме способни да постигаме страхотни резултати, да се състезаваме дори в тези условия и да печелим“.

„Искам повече от всичко тази война да приключи възможно най-скоро, защото това не е нормален живот, не е животът, който трябва да бъде“, заключи той.

