Арогантен Яник Синер: Не иска да отговаря на въпроси за „допинг лекаря“

Световният №1 в тениса Яник Синер се завърна на Мастърса в Синсинати като шампион и ще се опита да защити титлата си от миналата година, когато победи местния любимец Франсис Тиафо на финала.

Подобно на повечето си колеги от тенис елита, Синер реши да пропусне Мастърса в Торонто, за да има достатъчно време за почивка след спечелването на "Уимбълдън".

Той върна в щаба си Умберто Ферара, така наричания от мнозина западни медии "допинг лекар", но невероятното е, че сега Яник бяга от отговорност и не иска да говори по тази тема.

Разбира се, журналистите в Синсинати искаха да разберат от него как е възможно само след няколко месеца треньорът, когото уволни заради допинг скандала, да се завръща в отбора му, но Яник Синер реши да не казва нищо по темата.

"Да, мисля, че вече казахме всичко в официалното изявление“, каза Синер и добави: „Радвам се, че съм тук...“

Към него нямаше други въпроси по темата

Ферара беше обвинен, че е пряко отговорен за факта, че Синер е дал положителна проба за забранения клостебол.

Италианецът даде положителна проба за анаболен агент миналата година, който според него е влязъл в тялото му след масаж от човек от екипа му за възстановяване.

В крайна сметка Синер беше наказан за три месеца, след Откритото първенство на Австралия до Мастърса в Рим, без да пропусне турнир от Големия шлем.

