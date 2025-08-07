bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

Арогантен Яник Синер: Не иска да отговаря на въпроси за „допинг лекаря“

Ферара беше обвинен, че е пряко отговорен за факта, че Синер е дал положителна допинг проба

Арогантен Яник Синер: Не иска да отговаря на въпроси за „допинг лекаря“
Reuters

Световният №1 в тениса Яник Синер се завърна на Мастърса в Синсинати като шампион и ще се опита да защити титлата си от миналата година, когато победи местния любимец Франсис Тиафо на финала.

Подобно на повечето си колеги от тенис елита, Синер реши да пропусне Мастърса в Торонто, за да има достатъчно време за почивка след спечелването на "Уимбълдън".

Той върна в щаба си Умберто Ферара, така наричания от мнозина западни медии "допинг лекар", но невероятното е, че сега Яник бяга от отговорност и не иска да говори по тази тема.

Разбира се, журналистите в Синсинати искаха да разберат от него как е възможно само след няколко месеца треньорът, когото уволни заради допинг скандала, да се завръща в отбора му, но Яник Синер реши да не казва нищо по темата.

"Да, мисля, че вече казахме всичко в официалното изявление“, каза Синер и добави: „Радвам се, че съм тук...“

Към него нямаше други въпроси по темата

Ферара беше обвинен, че е пряко отговорен за факта, че Синер е дал положителна проба за забранения клостебол.

Снимка: Getty Images/Instagram

Италианецът даде положителна проба за анаболен агент миналата година, който според него е влязъл в тялото му след масаж от човек от екипа му за възстановяване.

В крайна сметка Синер беше наказан за три месеца, след Откритото първенство на Австралия до Мастърса в Рим, без да пропусне турнир от Големия шлем.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

Джокович си купи футболен отбор. Какво ще прави в него?
Тагове:

допинг рим мастърс синсинати щаб голям шлем открито първенство на австралия яник синер лекард

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Ето ги номинираните за

Ето ги номинираните за "Златната топка"!

Официално: Нов Кошмар в ЦСКА!

Официално: Нов Кошмар в ЦСКА!

"Не знам дали ще оцелея… И не се шегувам!"
Как ще завърши първият мач между Левски и Сабах? (АНКЕТА)

Как ще завърши първият мач между Левски и Сабах? (АНКЕТА)
Бившата съпруга на Шумахер: Няма да си сменя името!

Бившата съпруга на Шумахер: Няма да си сменя името!

Последни новини

Официално: Нов Кошмар в ЦСКА!

Официално: Нов Кошмар в ЦСКА!
Саудитска Арабия плаща за партито

Саудитска Арабия плаща за партито
Колко дължат спортните федерации на министерството на спорта? (ГРАФИКИ)

Колко дължат спортните федерации на министерството на спорта? (ГРАФИКИ)

"Не знам дали ще оцелея… И не се шегувам!"
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV