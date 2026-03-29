Деца играха в памет на голямата Красимира Гогова (ВИДЕО)

За шеста поредна година София беше домакин на баскетболния турнир за момичета в памет на голямата Красимира Гогова.

Тя ни напусна внезапно през 2019 г., но спомените за нея горят силно и до днес. Поддържа ги федерацията с помощта на малки баскетболистки.

"Хората, които са имали честта да комуникират с нея, още повече да бъдат нейни състезатели, никога няма да я забравят, винаги ще имат една частица от нея", сподели пред bTV Йоана Максимова - бивша баскетболистка на Гогова.

"Всеки един спомен с нея е уникален, всяка една тренировка, всеки един път, в който ни е помагала, всеки един път, в който е била до нас, беше просто уникално."

Легендата, която подаряваше усмивки

Гогова е една от легендите на женския баскетбол у нас. Играе за Левски-Спартак в славните години на тима, който триумфира два пъти с Купа "Ронкети" (1978 и 1979-а).

В последните си години предава любовта към баскетбола и на децата в школата на Левски така, както е запалила искрата и в сина си Александър.

"Много се радвам, че нейното име се свързва с един празник за децата, защото това, което тя правеше е да им подарява усмивки. Днешният ден за шеста поредна година е доказателство, че възпоменателните турнири са нещо важно - да си спомняме за тези хора, които са дали част от себе си на този спорт. Когато обичаш нещо, е важно да даваш, не да взимаш. Това е и посланието в днешния ден. Щастлив съм и се радвам, че съм тук", каза Гогов.

Хората, оставили следа в другите никога няма да бъдат забравени. А Красимира Гогова е точно от тях.