Везенков и Олимпиакос са на финал в Гърция (ВИДЕО)

Александър Везенков и Олимпиакос са на финал в гръцкото първенство. Европейските шампиони се класираха за него, след като разгромиха с 95:68 АЕК Атина като гости и затвориха полуфиналната серия с 2-0 успеха.

В SUNEL Arena "червено-белите" доминираха през целия двубой и се наложиха във всяка една от частите.

Най-резултатен за Олимпиакос бе Донта Хол, който отбеляза 16 точки, като оформи "дабъл-дабъл" с 10 борби, добавяйки и 4 асистенции. Везенков завърши с 15 точки, 7 борби и 1 асистенция.

За АЕК над всички беше Грег Браун III с 20 точки, 10 борби и 1 асистенция, а 19 точки, 2 борби и 1 асистенция записа Джеймс Нунали.

За трета поредна година

Във финала Везенков и съотборниците му ще се изправят срещу големия враг Панатинайкос, в чиято зала триумфираха в Евролигата само преди дни.

"Детелините" сразиха ПАОК в другия полуфинал, след като затвориха серията със 102:94.

Панатинайкос спечели трофея в последните два сезона. "Зелените" са рекордьори със своите 22, следвани от Олимпиакос с 11. Последният триумф за гранда от Пирея в турнира е от 2023/2004. В последните 3 години Купата на Гърция завършва именно с дерби между Олимпиакос и Панатинайкос.