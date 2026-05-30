bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Баскетбол

Везенков и Олимпиакос са на финал в Гърция (ВИДЕО)

Силен мач за Саша при разгром над АЕК Атина

Везенков и Олимпиакос са на финал в Гърция (ВИДЕО)

Александър Везенков и Олимпиакос са на финал в гръцкото първенство. Европейските шампиони се класираха за него, след като разгромиха с 95:68 АЕК Атина като гости и затвориха полуфиналната серия с 2-0 успеха.

В SUNEL Arena "червено-белите" доминираха през целия двубой и се наложиха във всяка една от частите.

Най-резултатен за Олимпиакос бе Донта Хол, който отбеляза 16 точки, като оформи "дабъл-дабъл" с 10 борби, добавяйки и 4 асистенции. Везенков завърши с 15 точки, 7 борби и 1 асистенция.

За АЕК над всички беше Грег Браун III с 20 точки, 10 борби и 1 асистенция, а 19 точки, 2 борби и 1 асистенция записа Джеймс Нунали.

Снимка: https://www.olympiacosbc.gr/

За трета поредна година

Във финала Везенков и съотборниците му ще се изправят срещу големия враг Панатинайкос, в чиято зала триумфираха в Евролигата само преди дни.

"Детелините" сразиха ПАОК в другия полуфинал, след като затвориха серията със 102:94.

Панатинайкос спечели трофея в последните два сезона. "Зелените" са рекордьори със своите 22, следвани от Олимпиакос с 11. Последният триумф за гранда от Пирея в турнира е от 2023/2004. В последните 3 години Купата на Гърция завършва именно с дерби между Олимпиакос и Панатинайкос. 

Снимка: https://www.olympiacosbc.gr/

 
Тагове:

гърция финал олимпиакос пао дерби аек атина Александър Везенков

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

България с отборна титла на европейското първенство по художествена гимнастика

България с отборна титла на европейското първенство по художествена гимнастика

Голмайсторът на Арсенал Кай Хаверц: Има магарета и вкарва на Лудогорец (ВИДЕО)

Голмайсторът на Арсенал Кай Хаверц: Има магарета и вкарва на Лудогорец (ВИДЕО)
Несломима Стилияна - трети пореден медал от европейско първенство!

Несломима Стилияна - трети пореден медал от европейско първенство!
Защо финалът на Шампионска лига е в 19:00 ч. днес?

Защо финалът на Шампионска лига е в 19:00 ч. днес?

Епизод 2: Километри кабели, хиляди крачки и футболни легенди (ВИДЕО)

Епизод 2: Километри кабели, хиляди крачки и футболни легенди (ВИДЕО)

Последни новини

България с отборна титла на европейското първенство по художествена гимнастика

България с отборна титла на европейското първенство по художествена гимнастика

Голмайсторът на Арсенал Кай Хаверц: Има магарета и вкарва на Лудогорец (ВИДЕО)

Голмайсторът на Арсенал Кай Хаверц: Има магарета и вкарва на Лудогорец (ВИДЕО)
Американците The Killers откриха финала с кабаре. Безвъзмездно или с хонорар?

Американците The Killers откриха финала с кабаре. Безвъзмездно или с хонорар?

НА ЖИВО: ПСЖ - Арсенал (1:1)

НА ЖИВО: ПСЖ - Арсенал (1:1)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV