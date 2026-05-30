bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

Защо финалът на Шампионска лига е в 19:00 ч. днес?

Всички пред телевизорите за ПСЖ - Арсенал пряко по bTV Action и на платформата VOYO.BG

Защо финалът на Шампионска лига е в 19:00 ч. днес?
Reuters

Броени минути остават до финала на Шампионската лига! 

И ако не сте разбрали, тази година той ще е с участието на Пари Сен Жермен и Арсенал и ще е от... 19:00 ч. българско време

Точно така! Мачът, който ще определи шампиона в най-авторитетния международен клубен турнир във футбола, ще започне необичайно рано. 

Традицията обаче е спазена и мача ще може да гледате пряко на bTV Action и на платформата VOYO.BG. Коментарното ни студио започва в 17:00 ч.!

Защо?

Решението мачът за трофея да се играе по-рано от обичайното 22:00 ч. българско време е от началото на сезона. 

Тогава президентът на УЕФА Александър Чеферин обяви новината, но някак си никой не ѝ обърна внимание, предвид 187-те мача преди най-важния! 

Снимка: Reuters

Причините са... и логистични, и икономически. 

В по-ранните и по-светли часове на деня придвижването на феновете ще е по-бързо и вероятно по-безопасно. Те ще имат достъп до редовния обществен транспорт в града домакин, а със сигурност на светло е по-лесно за полицията да действа при сблъсък на агитки. 

Освен това, след като стане ясен шампионът, феновете му ще могат да празнуват, а по този начин да вложат и повече средства в икономиката на града-домакин

И не на последно място, 19:00 ч. българско време е доста по-удобен час за феновете от Азия, които стават все повече и повече! 

Промяната на часа не е само за този сезон. Тя ще се запази и в следващите издания.

Снимка: Reuters

Къде да гледате?

Тази година трофеят ще попадне в ръцете или на Пари Сен Жермен, или на Арсенал. 

Двата тима ще излязат един срещу друг на "Пушкаш Арена" в Будапеща. 

Мача може да гледате пряко по bTV Action и на платформата VOYO.BG, а в 17:00 ч. е началото на коментарното ни студио с ексклузивни материали и директни включвания от мястото на събитието!

Битката за Европа! ПСЖ или Арсенал?
ПСЖ
срещу
Арсенал
30.05.2026 19:00
Тагове:

арсенал шампионска лига финал час пари сен жермен псж

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Несломима Стилияна - трети пореден медал от европейско първенство!

Несломима Стилияна - трети пореден медал от европейско първенство!
Епизод 2: Километри кабели, хиляди крачки и футболни легенди (ВИДЕО)

Епизод 2: Километри кабели, хиляди крачки и футболни легенди (ВИДЕО)
Суперфинал с ДНК-то на Барса

Суперфинал с ДНК-то на Барса
Ако Луис Енрике спечели довечера, влиза в историята!

Ако Луис Енрике спечели довечера, влиза в историята!
Дани Алвеш шокира: 113 евро в затвора са по-добри от милионите, които спечелих!

Дани Алвеш шокира: 113 евро в затвора са по-добри от милионите, които спечелих!

Последни новини

Несломима Стилияна - трети пореден медал от европейско първенство!

Несломима Стилияна - трети пореден медал от европейско първенство!
Дани Алвеш шокира: 113 евро в затвора са по-добри от милионите, които спечелих!

Дани Алвеш шокира: 113 евро в затвора са по-добри от милионите, които спечелих!
Ако Луис Енрике спечели довечера, влиза в историята!

Ако Луис Енрике спечели довечера, влиза в историята!
Епизод 2: Километри кабели, хиляди крачки и футболни легенди (ВИДЕО)

Епизод 2: Километри кабели, хиляди крачки и футболни легенди (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV