Защо финалът на Шампионска лига е в 19:00 ч. днес?

Броени минути остават до финала на Шампионската лига!

И ако не сте разбрали, тази година той ще е с участието на Пари Сен Жермен и Арсенал и ще е от... 19:00 ч. българско време!

Точно така! Мачът, който ще определи шампиона в най-авторитетния международен клубен турнир във футбола, ще започне необичайно рано.

Защо?

Решението мачът за трофея да се играе по-рано от обичайното 22:00 ч. българско време е от началото на сезона.

Тогава президентът на УЕФА Александър Чеферин обяви новината, но някак си никой не ѝ обърна внимание, предвид 187-те мача преди най-важния!

Причините са... и логистични, и икономически.

В по-ранните и по-светли часове на деня придвижването на феновете ще е по-бързо и вероятно по-безопасно. Те ще имат достъп до редовния обществен транспорт в града домакин, а със сигурност на светло е по-лесно за полицията да действа при сблъсък на агитки.

Освен това, след като стане ясен шампионът, феновете му ще могат да празнуват, а по този начин да вложат и повече средства в икономиката на града-домакин.

И не на последно място, 19:00 ч. българско време е доста по-удобен час за феновете от Азия, които стават все повече и повече!

Промяната на часа не е само за този сезон. Тя ще се запази и в следващите издания.

Къде да гледате?

Тази година трофеят ще попадне в ръцете или на Пари Сен Жермен, или на Арсенал.

Двата тима ще излязат един срещу друг на "Пушкаш Арена" в Будапеща.

Мача може да гледате пряко по bTV Action и на платформата VOYO.BG, а в 17:00 ч. е началото на коментарното ни студио с ексклузивни материали и директни включвания от мястото на събитието!