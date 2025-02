Дончич плакал, когато разбрал за сделката с ЛА Лейкърс (ВИДЕО)

Лука Дончич очевидно правилно вярва, че е бил предаден от ръководството на Далас Маверикс в сделката с ЛА Лейкърс.

Най-доброто доказателство за това е, че само преди дни той е купил къща за 15 милиона долара.

Това разкри бившият му съотборник Чандлър Парсънс. Според последния 25-годишният словенец се е почувствал "отхвърлен", научавайки, че трябва да си стяга багажа да Калифорния.

"Лука Дончич току-що купи къща за 15 милиона долара, договори я миналата седмица в Далас. Плака в агония, когато разбра, че е разменен", каза Парсънс, който добави, че словенецът дори не вярва на треньора Джейсън Кид, когато казва, че не е знаел за размяната.

