Година след олимпийския бронз: Божидар Андреев ще става баща! (ВИДЕО)

След сбъдването на мечтата на подиума, щангистът гради семейство

Семейството на олимпийския медалист – Божидар Андреев, ще се увеличи с нов член през ноември. Това разкри щангистът пред bTV точно година след като грабна бронзово отличие в Париж:

„Сега чакаме детенце. Живот и здраве, ноември месец, ще стана тате. Да благодаря на Господ, че ме е дарил с това. Сега вече жена, дете… вече семеен, ергенът си замина. Наистина го няма вече. Остана семейният живот.“

Последните 12 месеца могат да бъдат определени като най-хармоничните за Андреев, който освен спечеления бронз във френската столица, се ожени за своята любов – Любка, в Сливен:

„Гледам да съм още по-грижовен. Не мога да опиша радостта си, че ще ставам татко. Мисля, че като го хвана в ръцете си, целият ще треперя. Понеже така си го мисля. Принципно ме е страх да държа малки деца, имам чувството, че ще им направя нещо. И ме е страх.“, признава сливенският тежкоатлет.

Завръщане?

Божидар все още обмисля дали да се завръща в залата по вдигане на тежести, за да атакува отново отличията. Преди това обаче… едно е ясно:

„Със сигурност виждам живота си в смяна на памперси, за по-напред… не знам.“

Снимка: bTV

Припомняме, че Божидар Андреев премина през сериозни трудности в своята кариера.

„Имах воля, имах търпение, имах и желание. Исках да тренирам, да прославя България. Да видят, че с тренировки, постоянство и лишения може да се постигне много. “

Тежкия живот

В миналото остават предишните неща, с които му се налага да се занимава, за своята прехрана – да съчетава тежки тренировки с работа като общинска охрана или касиер в хранителен магазин:

„Работил съм като общинска охрана към 5-6 месеца. Работил съм за 400 лева заплата и по 12 часа. И пак тренировки. Давал съм и дневни, и нощни смени. След нощна смяна отива, заспивам, а в 4-5 часа отивам и правя минимална тренировка, а в 7 часа започвах отново, нощна смяна. “

Снимка: bTV

„През 2017-а година хванаха много хора от националния отбор. И спряха заплатите. Нито аз съм бил хванат, нито съм бил в тази ситуация. Но ми спират заплатата. Работих около 7 месеца като касиер. Не само касиер – зареждат се стоки, нещо нормално, което се прави магазин. Спрях да работя там, защото трудно съчетавах тренировките. На ден по тренировка само няма как да стане. Ако не влезеш сутрин и да направиш поне още една, е друго. “

Още за пътя от работата за 400 лв. до двете европейски титли и бронзовите медали от олимпийски игри и световно първенство, вижте във видеото:

