Първата гей сватба на футболист в Испания вече е факт!
Своето заветно "Да!" изрече Алберто Лехарага - вратарят на Сан Себастиан де лос Рейес.
Той се врече във вярност на музиканта Рубен Фернандес на церемония в Малага преди почти месец, но показа снимките от нея преди ден.
И двамата влюбени са в костюми, а за церемонията имат 6 шаферки в червено и 5 шафери.
Събитието се проведе в красива хасиенда в южната част на страната, а декорацията беше красива и нежна.
Младоженците имаха своя пръв танц, а радостта им преживяха родители, близки и приятели.
Алберто Лехарага разкри за своите предпочитания след като неговият тим спечели промоция от петото в четвъртото ниво на испанския футбол с бившия си тим Марбея.
Тогава той публикува целувка с партньора си и благодари за подкрепата на родителите си.
Той е сред малцината футболисти, които открито признават ориентацията си и пред различни медии често говори, че в спорта все още липсва разбиране към хората с нетрадиционна сексуална ориентация.
