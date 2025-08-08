Алберто Лехарага разкри предпочитанията си след промоция в четвъртото ниво на първенството

Вратар каза "Да!": Първата гей сватба в испанския футбол (ГАЛЕРИЯ)

Първата гей сватба на футболист в Испания вече е факт!

Своето заветно "Да!" изрече Алберто Лехарага - вратарят на Сан Себастиан де лос Рейес.

Той се врече във вярност на музиканта Рубен Фернандес на церемония в Малага преди почти месец, но показа снимките от нея преди ден.

Церемонията

И двамата влюбени са в костюми, а за церемонията имат 6 шаферки в червено и 5 шафери.

Събитието се проведе в красива хасиенда в южната част на страната, а декорацията беше красива и нежна.

Младоженците имаха своя пръв танц, а радостта им преживяха родители, близки и приятели.

Разкритието

Алберто Лехарага разкри за своите предпочитания след като неговият тим спечели промоция от петото в четвъртото ниво на испанския футбол с бившия си тим Марбея.

Тогава той публикува целувка с партньора си и благодари за подкрепата на родителите си.

Той е сред малцината футболисти, които открито признават ориентацията си и пред различни медии често говори, че в спорта все още липсва разбиране към хората с нетрадиционна сексуална ориентация.

