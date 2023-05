Геройства на Везенков и драма смълчаха Истанбул (ВИДЕО)

„Фенерите“ не останаха безучастни и още в третата част си върнаха лидерството, за да се изстрелят с 6-точков актив след 30 минути игрово време. Отборът от Истанбул докосваше победата в заключителната четвърт, но избухване на Везенков и кош със сирената в края на мача на Слукас пратиха радостта в гръцкия лагер.

Везенков намери място в стартовата петица и се оказа една от причините „червено-белите“ да се доберат до важния успех. Българският национал демонстрира железни нерви и точен мерник в решаващите моменти, поставяйки името си сред реализаторите. Крилото се отчете със 17 точки, 4 борби и 1 отнета топка за 26 минути, прекарани на паркета.

