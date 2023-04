Везенков отново се оказа загадка за Фенербахче (ВИДЕО)

На старта на третата част лидерството продължи да бъде притежание на „червено-белите“, които след 30 минути игрово време се отскубнаха с 5-точков аванс. Това не стъписа турците, тъй като предизвикаха пълен обрат още в откриващите минути на заключителната четвърт. Драмата продължи да властва на паркета, но във финалните акорди „фенерите“ намериха начин да откраднат успеха.

THIS IS WHAT HE DOES!



How good is Vezenkov? The @Olympiacos_BC with an unreal triple #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/daArB0CvBn