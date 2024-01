Изчака жена му да го напусне и подписа най-големия договор в историята на НБА

"И двамата сме много благодарни за връзката си и оставаме свързани чрез грижите за децата. Те са нашият общ приоритет", написаха Ерик и Ники.

NBA side Miami Heat waited for their coach Erik Spoelstra to finalize his divorce before handing him a $120M contract. WOW!



Solidaritypic.twitter.com/hQrs806M8J