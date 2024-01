Везенков отново в игра при провал на Сакраменто (ВИДЕО)

Александър Везенков се завърна в игра за Сакраменто, след като не получи шанс за изява в предишните два мача, но отборът му претърпя тежка загуба в НБА - 93:112 от Филаделфия.

Тежкото ни крило прекара на терена 8:32 минути, в които отбеляза 2 точки, като бе 1/5 при стрелбите от игра и добави към статистиката си 5 борби.

В основата на поражението за Кингс бе стрелбата за три точки, като избраниците на Майк Браун успяха да отбележат едва 8 от 39 опита (20%).

Tobias Harris distributed versatile buckets in the Sixers' win against the Kings

37 PTS

7 REB

3 STL pic.twitter.com/VtELv1MaPF