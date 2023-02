Майкъл Джордан дарява 10 милиона долара за деца

Големият Майкъл Джордан реши отново да отвори сърцето си по случай своя 60-годишен рожден ден. Шесткратният шампион в НБА дари 10 милиона долара на фондацията Make-A-Wish America.

In honor of his 60th birthday, our Chief Wish Ambassador Michael Jordan makes the largest individual donation in Make-A-Wish history – $10M! A supporter since '89, his bday wish is to inspire others to help grant more wishes. Join MJ: https://t.co/xRMm3MktP0 #MJWish pic.twitter.com/PEG0hS9jur