Гаджето на Джейк Пол ще участва на олимпийски игри и е световна рекордьорка!
Юта Лердам е сочена за една от най-красивите спортистки
Гаджето на Джейк Пол ще участва на олимпийски игри и е световна рекордьорка!

Юта Лердам е сочена за една от най-красивите спортистки

Знаете ли коя е Юта Лердам? Вероятно не сте чували, че е спортистка. 

Въпреки това Юта е световна шампионка и всъщност има 6 златни медала от първенства на планетата и 4 от европейски такива! В бързото пързаляне с кънки! Може би това, че спортът ѝ не е от най-популярните в света е причината да не сте чували името ѝ. 

Юта, която е от Нидерландия и е на 26 години, обаче компенсира, тъй като е... гадже на Джейк Пол - инфлуенсърът, който от 2020 г. се занимава с професионален бокс. И дори излезе на ринга срещу Майк Тайсън

Спортните успехи

Но преди да стане половинка, а от март 2025 г. и годеница на Пол, Юта имаше страхотна кариера, която продължава! 

Снимка: Instagram

Тя е на кънки от малка и това си личи по представянето ѝ на състезания. На 23 вече има в колекцията си 3 световни и 2 европейски титли! На Игрите в Пекин през 2022 г. спечели сребро на 1000 м.

При това е и световна рекордьорка в отборния спринт заедно с Фемке Кок и Летития де Йонг!

Юта вече е в трескава подготовка и за предстоящото през 2026 г. най-важно спортно събитие - зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

Снимка: Instagram

Любовта

С медали и успехи нидерландката не успява да привлече много внимание, но го прави с външния си вид. 

На почти всяко състезание, на което се появи, е посочвана за най-красивата, а връзката ѝ с Джейк Пол, която започна през 2023 г. я направи супер популярна! 

Снимка: Instagram

Двамата имаха своя момент нар раздяла за кратко, но вече са сгодени и се очаква Пол да бъде сред зрителите на олимпийските игри, а това със сигурност ще повиши вниманието към бързото пързаляне с кънки! 

