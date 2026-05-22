НА ЖИВО: Везенков и Олимпиакос срещу Фенербахче в полуфинал на Евролигата

15:7 - Продължава силната игра на Дорси, който има вече 9 точки.

12:5 - Нандо Де Коло и Кем Бърч събудиха Фенербахче, след 7 минути без кош.

12:0 - След 9 поредни пропуснати стрелби от гостите.

10:0 - Първи точки и за Саша! Серията предизвика нов тайм аут за "фенерите".

8:0 - Две тройки на Тайлър Дорси. Отличен старт за Везенков и компания!

2:0 - Олимпиакос поведе след кош на Томъс Уолкъп.

18:00 ч. - Начало на Олимпиакос - Фенербахче!

ПРЕВЮ

Александър Везенков отново протяга ръце към трофея в Евролигата! Най-добрият български баскетболист стигна до Финалната четворка за четвърти път в кариерата си, всички с Олимпиакос.

Родното тежко крило се класира за финала веднъж - през 2023 г., когато изигра страхотен мач (29 точки, 9 борби, 4 асистенции), но гръцкият гранд загуби инфарктно от Реал Мадрид със 78:79.

Саша и компания отстъпиха в полуфиналите преди година, както и през 2021/2022.

През миналия сезон "червено-белите" паднаха с 68:78 от тогавашната си "черна котка" Монако, преди все пак да се утешат с бронзовите медали след 97:93 над кръвния враг Панатинайкос в малкия финал.

При дебюта на Везенков във Файнъл Фор, Олимпиакос загуби със 74:77 от Анадолу Ефес, а след това и със 74:84 от Барселона в малкия финал.

Сега Олимпиакос, воден от Везенков - MVP на редовния сезон, се разправи с доскоро неудобния Монако в четвъртфиналите. Гърците елиминираха тима от Княжеството с 3-0 успеха и доминация (91:70, 94:63 и 105:82). Същевременно Фенербахче пречупи Жалгирис с 3-1.

През настоящата еврокампания Олимпиакос и Фенербахче си размениха по една победа. Везенков беше над всички с 24 точки, 6 борби и асистенция, обаче "фенерите" спечелиха с 88:80 у дома на 6 януари. Два месеца по-късно Олимпиакос си отмъсти в Пирея - 104:87, а Везенков завърши с 24 точки, 2 борби и асистенция.

Първият в редовния сезон на Евролигата впоследствие никога не е печелил трофея. Ще успеят ли Везенков и компания да развалят проклятието и да вдигнат купата за четвърти път в клубната история, след 1997, 2012 и 2013 г.? Или 15-кратният шампион на Гърция ще преживее ново разочарование? Предстои да разберем!

При триумф, това би бил девети трофей за Везенков в Олимпиакос. Той е трикратен шампион на Гърция (2022, 2023 и 2025 г.), двукратен носител на Купата на страната (2022 и 2023) и трикратен на Суперкупата (2022, 2024 и 2025).

Саша кара втори период в гранда от Пирея, с който подписа през 2018 г., преди да стигне до най-силното първенство в света - Националната баскетболна лига на САЩ и Канада (NBA) със Сакраменто Кингс през 2023 г. Той се завърна в Олимпиакос година по-късно и се утвърди като баскетболист №1 на Стария континент.