Огромен проблем за Формула 1: Стриптийзьорките протестират!

С необичаен, но доста шумен скандал трябва да се справя Формула 1 преди старта в Канада.

На 24 май на писта "Жил Вилньов" в Монреал трябва да се проведе петия кръг на шампионата с най-бързите и скъпи болиди, но той ще бъде белязан от протест на... стриптийзьорките в страната.

Точно така! Дамите, които танцуват около пилон, са недоволни.

Причините

Независимата организация на стриптийзьорките и секс работничките в Канада (CATS) протестира срещу увеличението на таксите за танци в клубовете.

В момента танцьорките плаща определена сума, за да могат да показват представленията си пред клиентите, а секс работничките - за да предоставят услуги.

В замяна на тази такса, труженичите могат да прибират бакшиши и такси за извършените услуги.

Но в дните около Гран при на Канада, таксите са стигнали до 100 канадски долара или над 60 евро!

Недоволството

"Няма да работим в тези дни, а ще се разхождаме по улиците доста провокативно облечени", заяви пред "Мундо" Ада - трансджендър танцьорка.

Тя и колегите ѝ настояват за отпадане на таксите, тъй като именно техния труд привлича клиенти по заведенията, както и за по-сериозна защита срещу агресивните клиенти. Самата Ада твърди, че в професията има и доста дискриминация и тя може да танцува само в определени клубове, които приемат трансджендър танцьорки.

"Искаме да сложим край на расистките квоти при наемане на работа, за да могат повече хора да работят и да не бъдат дискриминирани поради фактори като раса, пол, възраст или телесно тегло", обяснява тя.

Колко печелят?

"За самия танц не се плаща. Зависиш единствено от получените бакшиши, а понякога слизаш от сцената без пари. Тогава трябва сам да преговаряш със собствениците на заведения, за да им "продадеш" изпълнението си", обяснява Ада.

Стрийптизьорките и секс работничките от синдиката могат да приберат от 200 до 1000 долара на вечер. Само че в дните на спортни събития, като Гран при на Канада във Формула 1, клиентите и бакшишите са повече!

"През това време собствениците приемат много повече момичета, дори повече от броя на клиентите, и трябва, не да се бориш, а да работиш усилено, за да си намериш своя аудитория", споделя танцьорката.

За събота, 23 май, е предвиден голям уличен протест на работниците в сферата.