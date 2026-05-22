Какво спечели Кристиано Роналдо до момента?

Кристиано Роналдо прибра така желания трофей от първенството в Саудитска Арабия, след като неговият Ал Насър оглави класирането в последния кръг на шампионата, а португалецът се разписа във вратата на Дамак два пъти за победата с 4:1.

Тази титла бе от огромно значение за португалеца, който носи жълтата фланелка от 2023 г., но не бе печелил нещо съществено с клуба си.

Триумфът на Ал Насър добави още едно отличие в претъпканата витрина на Роналдо. Какво точно има там?

Шампион

Кариерата на Роналдо минава през Спортинг (2002-2003), Манчестър Юнайтед (2003-2009 и 2021-2022), Реал Мадрид (2009-2018) и Ювентус (2018-2021), а през 2023 г. той изненадващо премина в клуба от Саудитска Арабия.

За тази 24 години Кристиано стана шампион на почти всички страни, в които игра.

В Португалия не успя да стане първенец, но направи това в Англия (2006/2007, 2007/2008 и 2008/2009), Испания (2011/2012, 2016/2017) и Италия (2018/2019 и 2019/2020).

А сега е шампион за първи път и извън Европа с Ал Насър.

Купи

В Португалия със Спортинг Роналдо е печелил Суперкупата на страната през 2002 г. - това е и първото му отличие в мъжкия футбол.

В Англия той има една Купа на футболната асоциация от 2003/2004 и две Купи на футболната лига от 2005/2006 и 2008/2009. Къмюнити шийлд пък е в ръцете му през 2007 г.

В Испания с Реал вдига Купата на краля два пъти - 20010/2011 и 2013/2014, както и Суперкупата на страната през 2012 и 2017 г.

С екипа на Ювентус в Италия Роналдо също трупаше трофеи - Купа на страната от 2020/2021 и две Суперкупи - от 2018 и 2020 г.

Европейски клубни турнири

Португалецът е един от футболистите с най-много триумфи в Шампионската лига - 5.

През сезон 2007/2008 Роналдо печели турнира с Манчестър Юнайтед, а с екипа на Реал цели 4 пъти вдига "ушатата" купа - 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.

4 са златните му медали от Световното клубно първенство - 2008 (Манчестър Юнайтед), 2014, 2016, 2017 (Реал Мадрид).

Два пъти триумфира със Суперкупата на Европа с мадридския гранд - 2014, 2017 г.

С Португалия

Безспорно най-големият успех в кариерата на Роналдо е европейската титла с националния тим от 2016 г.

С Португалия той има още два златни медала от турнира Лига на нациите - 2018/2019 и 202/2025.

Индивидуални награди

Талантът и ролята на Роналдо в историята на футбола са безспорни и това личи по индивидуалните му отличия. Където и да е, Роналдо все печели по нещо.

На първо място слагаме най-значимата награда в света - "Златна топка". Португалецът прибра статуетката през 2008, 2013, 2014, 2016, 2017 г.

През 2008, 2016 и 2017 бе обявен за Най-добър футболист в света от ФИФА, а през сезони 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017 - за номер 1 от УЕФА.

Роналдо е ставал Футболист на сезона на първенствата в Англия (2006/2007, 2007/2008), Испания (2013/2014) и Италия (2019, 2020)

Какво остана?

Кристиано със сигурност мечтае да стане и световен шампион, като за 41-годишният футболист май последният шанс е Мондиала през лятото на 2026 г.

Той обаче преследва и по-мащабна цел - гол номер 1000 в кариерата си!

До момента Роналдо има 973 попадения (с двете от шампионския мач) и вероятно ще окачи бутонките след като вкара още 27 гола!