Почина един от емблематичните гласове на тениса у нас

Отиде си Тодор Попов

Тъжна вест за родната спортна журналистика!

Загубихме един от най-емблематичните гласове у нас. 

От този свят си отиде обичаният коментатор Тодор Попов. 

Той почна след кратко боледуване, съобщава "Тенис кафе". До последно Попов бе отдаден на голямата си страст и коментираше турнирите на най-високо ниво в календара на световния тур. 

Кариерата му започва в Българската национална телевизия и емблематичното предаване "Тази неделя", на което е продуцент. След това се насочва към спортния коментар. 

Тодор Попов е работил в най-големите телевизии у нас, в това число и RING. 

Отразявал е няколко издания на олимпийските игри, като и световни първенства.

Тенисът бе негова страст не само зад микрофона. Попов е многократен шампион на България за журналисти.

Спортната редакция на bTV изказва своите съболезнования към семейството и близките на Тодор Попов!

