bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Татко Карло го викна в националния, а той припадна (ВИДЕО)

Вратарят на Гремио не издържа на радостта

Татко Карло го викна в националния, а той припадна (ВИДЕО)
Reuters

Да получиш повиквателна за националния тим е въпрос на чест и признание за качествата, които притежаваш. 

Да си част от отбора на Бразилия, спечелил пет пъти световната титла и притежаващ едни от най-добрите в света представители, е мечта! 

И понякога постигането ѝ изстрелва емоциите извън предела на нашия контрол и извън възможностите да се справим с тях. Като при вратарят на Гремио Уевертон! 

Обявяването

Стражът гледа на живо обявяването на имената на футболистите, на които селекционерът Карло Анчелоти ще разчита за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през лятото на 2026 г. 

Татко Карло реши: Игор Тиаго и Неймар на Мондиал 2026

В своя дом и в компанията на най-близките си, той чу и своето име! 

И не понесе емоциите добре! 

38-годишният Уевертон опита да се зарадва, но... припадна. 

Видеото от радостта на семейството на вратаря бързо обиколи социалните мрежи, а самият той разказа, че за кратко  е загубил съзнание и е много благодарен на брат си, че не му е скочил на главата. 

Кариерата

Всъщност Уевертон за втори път ще играе на световно с Бразилия. Той бе част от Селесао през 2022 г., когато тимът отпадна на четвъртфинал.

Стражът на Гремио има 10 мача за националния тим в кариерата си. 

Снимка: Reuters

Той е играл за клубни отбори само в родината си, като най-много мачове има за Палмейрас, а от януари е част от Гремио.

 

Тагове:

Бразилия национален отбор карло анчелоти радост вратар повиквателна Уевертон

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Почина един от емблематичните гласове на тениса у нас

Почина един от емблематичните гласове на тениса у нас
Какво спечели Кристиано Роналдо до момента?

Какво спечели Кристиано Роналдо до момента?

Огромен проблем за Формула 1: Стриптийзьорките протестират!

Огромен проблем за Формула 1: Стриптийзьорките протестират!

Ботев в траур: Почина емблематичният Велизар, който влезе във фенския фолклор

Ботев в траур: Почина емблематичният Велизар, който влезе във фенския фолклор

Последни новини

live
НА ЖИВО: Везенков и Олимпиакос срещу Фенербахче в полуфинал на Евролигата

НА ЖИВО: Везенков и Олимпиакос срещу Фенербахче в полуфинал на Евролигата
Почина един от емблематичните гласове на тениса у нас

Почина един от емблематичните гласове на тениса у нас
Какво спечели Кристиано Роналдо до момента?

Какво спечели Кристиано Роналдо до момента?

Огромен проблем за Формула 1: Стриптийзьорките протестират!

Огромен проблем за Формула 1: Стриптийзьорките протестират!

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV