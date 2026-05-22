Татко Карло го викна в националния, а той припадна (ВИДЕО)

Да получиш повиквателна за националния тим е въпрос на чест и признание за качествата, които притежаваш.
Да си част от отбора на Бразилия, спечелил пет пъти световната титла и притежаващ едни от най-добрите в света представители, е мечта!
И понякога постигането ѝ изстрелва емоциите извън предела на нашия контрол и извън възможностите да се справим с тях. Като при вратарят на Гремио Уевертон!
Стражът гледа на живо обявяването на имената на футболистите, на които селекционерът Карло Анчелоти ще разчита за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през лятото на 2026 г.
В своя дом и в компанията на най-близките си, той чу и своето име!
И не понесе емоциите добре!
38-годишният Уевертон опита да се зарадва, но... припадна.
Brazilian goalkeeper Weverton found out he made Brazil’s 2026 World Cup squad and immediately passed out in his living room— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 21, 2026
His family kept screaming and celebrating while he was literally unconscious on the floor before anyone noticedpic.twitter.com/8w68yjZHob https://t.co/hRP4aQ5JAe
Видеото от радостта на семейството на вратаря бързо обиколи социалните мрежи, а самият той разказа, че за кратко е загубил съзнание и е много благодарен на брат си, че не му е скочил на главата.
Всъщност Уевертон за втори път ще играе на световно с Бразилия. Той бе част от Селесао през 2022 г., когато тимът отпадна на четвъртфинал.
Стражът на Гремио има 10 мача за националния тим в кариерата си.
Той е играл за клубни отбори само в родината си, като най-много мачове има за Палмейрас, а от януари е част от Гремио.