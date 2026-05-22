Татко Карло го викна в националния, а той припадна (ВИДЕО)

Да получиш повиквателна за националния тим е въпрос на чест и признание за качествата, които притежаваш.

Да си част от отбора на Бразилия, спечелил пет пъти световната титла и притежаващ едни от най-добрите в света представители, е мечта!

И понякога постигането ѝ изстрелва емоциите извън предела на нашия контрол и извън възможностите да се справим с тях. Като при вратарят на Гремио Уевертон!

Обявяването

Стражът гледа на живо обявяването на имената на футболистите, на които селекционерът Карло Анчелоти ще разчита за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през лятото на 2026 г.

В своя дом и в компанията на най-близките си, той чу и своето име!

И не понесе емоциите добре!

38-годишният Уевертон опита да се зарадва, но... припадна.

Brazilian goalkeeper Weverton found out he made Brazil’s 2026 World Cup squad and immediately passed out in his living room



His family kept screaming and celebrating while he was literally unconscious on the floor before anyone noticedpic.twitter.com/8w68yjZHob https://t.co/hRP4aQ5JAe — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 21, 2026

Видеото от радостта на семейството на вратаря бързо обиколи социалните мрежи, а самият той разказа, че за кратко е загубил съзнание и е много благодарен на брат си, че не му е скочил на главата.

Кариерата

Всъщност Уевертон за втори път ще играе на световно с Бразилия. Той бе част от Селесао през 2022 г., когато тимът отпадна на четвъртфинал.

Стражът на Гремио има 10 мача за националния тим в кариерата си.

Снимка: Reuters

Той е играл за клубни отбори само в родината си, като най-много мачове има за Палмейрас, а от януари е част от Гремио.