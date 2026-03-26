Никой не може да я спре: Тя е само на 18, висока е 220 см и Китай разчита на нея! (ВИДЕО)

В баскетбола обикновено "пробиват" високи атлети, които имат добра физика. Е, точно такава е и Жанг Жиу!

Ако вземем предвид нейните данни, то тя трябва да е най-добрата в света! Все пак само на 18 години тя е висока 220 см! Според "Книгата на Гинес" най-високата жена в света е Румейса Гелги от Турция, която е "само" 215 см.

Е, Жанг Жиу още не е вписана като рекордьорка, но... очаквано е част от китайския национален отбор по баскетбол!

Страшилището за съперниците наскоро блесна в груповата фаза на квалификациите за световното първенство през 2026 г. Тя записа средно по 11 точки, като най-ефективна бе срещу Белгия - 19.

Снимка: FIVB

В гените

При Жанг баскетболът сякаш е предопределен. Тя започва да разкрива ръстов потенциал от дете, като в първи клас е висока 157 см, а в шести 206 см.

Родителите ѝ също са баскетболисти, като майка ѝ Ю Ин също играе за националния тим на Китай за кратко.

Снимка: FIVB

Сега обаче Жанг не само носи екипа, а и респектира съперниците и май точно от това имат нужда в Китай. Тимът, със своята нова звезда в състава, си осигури място на световното в Германия.

Кариерата

Иначе високата китайка направи дебюта си при професионалните баскетболистки през януари тази година. Тя играе все още за гимназиалния си тим, то това не попречи да бъде викната за Мача на звездите в Китай през 2025 г.

От тук нататък всеки само предполага как ще се развие кариерата на 220-сантиметровата баскетболистка. Най-вероятно световното ще помогне, ако не са я забелязали досега... Което е доста трудно!

Снимка: FIVB

Мненията

Преди 2 години Жанг игра за Китай срещу Япония в турнира за Купата на Азия до 18 години. Тогава всъщност тя беше забелязана в социалните мрежи.

"Това е най-страшното нещо, което Япония е виждала след 1945 г!", пише потребител в "Инстаграм", връщайки спомена за атомните бомбардировки над Хирошима и Нагасаки.

"Тези деца ги правят в лаборатории", категоричен е друг.

Снимка: FIVB

"В Китай или си 150 см, или си над 200 м", смее се трети.

Очаквано всички сравняват Жанг Жиу с голямата звезда на китайския баскетбол Яо Минг (229 см), който игра в НБА тима на Хюстън Рокетс в периода 2022-2011 г.