Първият автограф на Везенков: Обещавам, че ще стана суперзвезда!

"Аз, Александър Везенков, днес - 14 април 2006 година, давам първият си автограф на моя треньор Адонис Христу с обещанието, че един ден ще стана суперзвезда от световна величина."

Детски почерк със син химикал върху намачкано парче хартия. Спомен за цял живот. Поличба. Предсказание. Знак на съдбата. Парче хартия, което един треньор пази като очите си.

Никозия. Баскетболната зала на "Апоел" се пръска по шевовете от деца. Край на тренировката. Едно момче току що е играло много, много добре и един треньор търси начин да го окуражи. Да му вдъхне смелостта, която все остава в сянката на вродената му скромност. Да го накара да измъкне изпод фланелката си крилата, които упорито крие. Да ги разпери веднъж завинаги. И да полети.

- Хей, момчето ми. Ела тук, ела. Искам да ми дадеш автограф.

- Аз?! Добре, но не знам как. Не знам как се прави?

- Пиши: Аз, Александър Везенков, днес - 14 април 2006 година, давам първият си автограф на моя треньор Адонис Христу с обещанието, че един ден ще стана суперзвезда от световна величина.

20 години и месец по-късно Саша е на върха на Европа! Той постигна мечтата на всеки един баскетболист на Стария континент и прегърна онзи така красив и толкова труден за получаване трофей от Евролигата!

Везенков и съотборниците му от Олимпиакос победиха Реал Мадрид с 92:85 в изключително драматичен финал в Атина, при това в залата на своя вечен враг Панатинайкос. Не само в последния мач от сезона в Евролигата Саша бе на висота. Той стана Най-полезен баскетболист за редовния сезон, беше е с най-много точки средно на мач.

Като истинска Суперзвезда! Каквато обеща, че ще стане преди 20 години!

Тогава треньорът Адонис е на 29 години - млад и прохождащ в професията, но амбициозен наставник от детската баскетболна академия на Апоел Никозия. В отбора му за момчета до 11-годишна възраст изпъква 10-годишния Александър Везенков - малчуган с вечно търсещи, жадни сини очи, сламено руса коса и неизчерпаема енергия.

Александър, който е роден в Никозия, попада при Адонис едва 9-годишен и двамата работят заедно до заминаването му в "Арис" Солун през 2009 г. Адонис завежда Саша и на първия му международен камп - в Словения, организиран от легендата Юре Здовц - световен и два пъти европейски шампион с бивша Югославия, шампион в Евролигата с френския "Лимож". Впоследствие му гостува в Солун и изпитва гордост, гледайки на живо как някогашния хлапак от "Апоел" крачи уверено към баскетболния Олимп.

"Ти порасна, момчето ми. Успех в НБА. Успех в кариерата. Хубав живот ти желая, мой Александре", пише първият треньор на Саша Везенков във Facebook, след като нашето момче стана първият българин, изтеглен в драфта на НБА (избран под №57 от Бруклин Нетс през 2017 г.).

Със сигурност Адонис е гледал и мача вчера! И си е мислил какво нещо е съдбата! И как този своеобразен договор с детски почерк е изпълнен! По най-красивия начин! И подпечатан със сълзи! От радост!