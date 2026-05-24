Роберто Карлош: България има талантливи футболисти

Роберто Карлош със специално интервю пред bTV, в което си спомни за един велик гол

Прецизни подавания, самоотвержени намеси, топовен шут. Ляв краен защитник. Когато чуете това описание, едва ли се сещате за друг освен Роберто Карлош. Бразилецът остави ярка следа в историята на Реал Мадрид и националния отбор на Бразилия.

Към днешна дата той е посланик на Кралския клуб. Именно в тази роля пристигна и у нас.

В България той се срещна със свои почитатели, а пред медиите демонстрира отлично чувство за хумор. Обясни, че операцията на сърцето, която претърпя преди известно време, го е накарала да се чувства като нов човек. И в нито един момент не беше твърде формален към представителите на медиите.

Роберто Карлош в София: Стоичков беше един от моите идоли (ВИДЕО)

Български срещи

Специално пред bTV той разказа за спомените си от срещите с български футболисти, а те не са никак малко. На терена Карлош се е изправял срещу Христо Стоичков, Любослав Пенев, Димитър Бербатов, Мартин Петров и Владимир Манчев. Именно към тях той отправи големи хвалебствия и подчерта, че България има талантливи футболисти. 

Върнахме Карлош и към конкретни спомени - инфарктният момент с Икер Касияс и Димитър Бербатов във финала на шампионската лига през 2002 г., подаването му към Зинедин Зидан в същия мач.

Оперираха Роберто Карлош по спешност

Законите на физиката

Не пропуснахме да засегнем и темата с чудатия му гол срещу Франция през 1997 г., когато изпълнението му сякаш разби законите на физиката. Разказа и как са се променили футболните тенденции сравнение с неговата епоха.

Роберто Карлош е символ на чест, отдаденост и прямота. Качества, които няма как да не спечелят сърцата не само на феновете, но и на всички съотборници и съперници.

димитър бербатов зинедин зидан интервю роберто карлош Валери Генов

