Роберто Карлош: България има талантливи футболисти

Прецизни подавания, самоотвержени намеси, топовен шут. Ляв краен защитник. Когато чуете това описание, едва ли се сещате за друг освен Роберто Карлош. Бразилецът остави ярка следа в историята на Реал Мадрид и националния отбор на Бразилия.

Към днешна дата той е посланик на Кралския клуб. Именно в тази роля пристигна и у нас.

В България той се срещна със свои почитатели, а пред медиите демонстрира отлично чувство за хумор. Обясни, че операцията на сърцето, която претърпя преди известно време, го е накарала да се чувства като нов човек. И в нито един момент не беше твърде формален към представителите на медиите.

Български срещи

Специално пред bTV той разказа за спомените си от срещите с български футболисти, а те не са никак малко. На терена Карлош се е изправял срещу Христо Стоичков, Любослав Пенев, Димитър Бербатов, Мартин Петров и Владимир Манчев. Именно към тях той отправи големи хвалебствия и подчерта, че България има талантливи футболисти.

Върнахме Карлош и към конкретни спомени - инфарктният момент с Икер Касияс и Димитър Бербатов във финала на шампионската лига през 2002 г., подаването му към Зинедин Зидан в същия мач.

Законите на физиката

Не пропуснахме да засегнем и темата с чудатия му гол срещу Франция през 1997 г., когато изпълнението му сякаш разби законите на физиката. Разказа и как са се променили футболните тенденции сравнение с неговата епоха.

Роберто Карлош е символ на чест, отдаденост и прямота. Качества, които няма как да не спечелят сърцата не само на феновете, но и на всички съотборници и съперници.