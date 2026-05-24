Обречен на величие! Александър Везенков покори Евролигата!

Историческа вечер за българския спорт - Александър Везенков спечели най-престижния клубен турнир в Европа! Той изведе Олимпиакос до триумф в Евролигата след инфарктен финал - 92:85 срещу Реал Мадрид.

Арена на магическия сблъсък стана залата на вечния съперник от Атина - Панатинайкос. А 18 000 фенове в червено и бяло отпразнуваха с мощен рев и сълзи в очите четвъртата титла от надпреварата (1997, 2012, 2013) на любимия си клуб.

Мачът предложи изключително зрелище с няколко обрата и страхотни изпълнения под двата коша. Реал Мадрид се откъсна с 10 точки в началото, но Олимпиакос обърна резултата в своя полза още преди края на втората четвърт.

Сладко отмъщение

Третата част отново беше за испанския гранд, който наниза серия от 10 безответни точки и се оттегли при преднина от 65:61. Но Олимпиакос не се предаде и изстрада своя миг на величие дори след няколко почти фатални грешки в решителните моменти.

Така Везенков стъпи на върха в Евролигата от втория опит. През 2023 г. мечтата му беше отнета именно от Реал Мадрид.

Тогава Олимпиакос докосваше триумфа, а българинът блестеше с рекордните за решителния мач в турнира 29 точки. Победен кош в последните секунди на Серхио Люл обаче прати трофея към Мадрид.

Край на проклятието

Сега обаче червено-белите от Пирея разбиха прокобата и стигнаха до титлата след първо място в редовния сезон. Това не се беше случвало нито веднъж от въвеждането на новия формат през 2016 г.

Самият Везенков приключи с 12 точки 4 борби. И макар да не беше най-резултатен на паркета, неговият принос отново беше колосален - особено с тройка при свирепата битка в края. Да не забравяме - Саша е MVP в редовния сезон (за втори път в кариерата си), а откритият му урок по баскетбол продължи и в елиминациите.

За Олимпиакос това е първа титла след 2013 г. С най-голяма заслуга за нея бе френският гард Еван Фурние, който вкара 20 точки и беше избран за MVP във финалната четворка. Още 16 прибави Алек Питърс. Томас Уолкъп наниза още 10 точки.

За тима на Реал, който игра без тримата си контузени центрове Еди Тавареш, Алекс Лен и Усман Гаруба, с 24 точки завърши Трей Лайлс, Марио Хезоня прибави 19, а с Андрес Фелис завърши с 13. Кралския клуб допусна 11-ото поражение в общо 22 финала на Евролигата.

