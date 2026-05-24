НА ЖИВО: Александър Везенков посяга към трофея в Евролигата

46:44 за край на втората четвърт! 27:18 само в тази част в полза на Олимпиакос...

44:42 - Изумителна размяна на две по две тройки! И двете за Реал са дело на Трей Лайлс, който е над всички във финала с 21 точки... Почти половината за Реал!

38:36! Залата е на крака, Олимпиакос повежда още преди края на втората четвърт! Фурние е точен и става най-резултатен за гръцкия тим с 8 точки, Везенков е на пейката с 6.

36:36 - За първи път в мача Олимпиакос успява да изравни!

34:36 - Разликата е почти стопена, а шумът в залата е невъобразим.

25:29 - Олимпиакос се връща в мача със серия от 6 безответни точки! След точната стрелба от средна дистанция на Алек Питърс треньорът на Реал Серджо Скариоло взима таймаут.

19:29 - Поредна тройка в коша на Олимпиакос, Алберто Абалде е точен

Втора част - начало

19:26 след първата четвърт. Реал Мадрид има 7 точки аванс след по-ефективна стрелба от дистанция - 4/6 тройки.

17:26 - 1:11 преди края на частта

15:20 - Хол е точен два пъти от фаул

13:20 - Реал връща част от аванса си

12:15! Какво става в Атина? Саша Везенков с първи точки в сблъсъка - кош и фаул.

3:12 - Нова тройка на Трей Лайлс! 10 точки от общо 12 за тима му са на неговата сметка.

1:9 - Преднината за Реал става сериозна, Трей Лайлс бележи първата тройка в мача.

0:4! Реал взима ранен аванс. Везенков иска видео проверка на отсъдено нарушение в атака, но претенциите му не са уважени. Решението остава в сила.

Първа част - начало

Александър Везенков посяга към историята! Той може да стане първият българин с най-престижния баскетболен клубен трофей в Европа - Евролигата.

Саша повежда Олимпиакос във финала срещу испанския колос Реал Мадрид. Двубоят ще се играе в залата на кръвния враг Панатинайкос - Telekom Center Athens - в гръцката столица. А на трибуните се очакват 18 000 фенове на червено-белите.

На полуфиналите Везенков и съотборниите му сразиха миналогодишния шампион Фенербахче, докато Реал Мадрид мина през Валендия.

Олимпиакос спечели редовния сезон и преследват четвърти трофей от Евролигата. Раел пък се цели в титла №12.

В редовния сезон двата тима си размениха по една домакинска победа. “Белите” финишираха на трето място в класирането.

А Саша има да си връща на днешния съперник за драматичната загуба във финала през 2023 г. Тогава Олимпиакос докосваше триумфа, а българинът блестеше с рекордните за решителния мач в турнира 29 точки. Победен кош в последните секунди на Серхио Люл обаче отне мечтата на Саша.