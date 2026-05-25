Александър Велики: И ми се реве, и ми се смее

Не знам как се чувствам - и ми се реве, и ми се смее. Признанието направи Александър Везенков след мечтаната титла от Евролигата с Олимпиакос.

Гръцкият колос изстрада 92:85 срещу Реал Мадрид в инфарктен финал, игран в дома на вечния съперник от Атина - Панатинайкос. А 18 000 фенове в червено и бяло отпразнуваха с мощен рев и сълзи в очите четвъртата титла от надпреварата (1997, 2012, 2013) на любимия си клуб.

"Минахме през много трудни моменти. Тази вечер е доказателство, че когато се трудиш и даваш всичко от себе си, накрая винаги има резултати", заяви 31-годишният българин.

Индивидуални награди

Везенков коментира и крайно драматичната последна четвърт на сблъсъка. "При 88:80 погледнах нагоре, но видяхте какво стана накрая. В Евролигата се знае - докато мачът не свърши, няма край. Щастлив съм, че сега държим тази купа."

Саша демонстрира уважение и към съперника. "Те имаха добра тактика, добър треньор. Бориха се докрай. Силен отбор с най-много титли в Европа."

"Когато започвах с баскетбола, не съм си представял, че ще стигна до този момент. Да, печелех индивидуални награди, но това винаги ми липсваше. Вече мога да спя спокойно."

Александър не забрави да поздрави и всички българи. "Благодаря им за подкрепата, че са до мен. Знам, че днес и те стискаха палци и за Олимпиакос. Нека знаят, че идват и по-хубави моменти. Но нека се насладим на момента и да видим какво ще донесе утрешният ден."