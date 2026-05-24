ТОВА Е АЛЕКСАНДЪР ВЕЗЕНКОВ (СНИМКИ И ВИДЕО)

Мечтата на Александър Везенков се сбъдна! Най-добрият български баскетболист стъпи на европейския връх, до който качи гръцкия гранд Олимпиакос след 92:85 над Реал Мадрид.

Триумфът е първи за родното тежко крило в Евролигата и идва във втория сезон, в който той стана MVP на турнира. Със своите средно по 19.2 точки, 6.5 борби и коефициент на полезно действие от 22.5 в общо 38 мача, Везенков бе в основата на първата купа за Олимпиакос в Евролигата от 2013 г. насам.

Саша е в Идеалния отбор на Евролигата за четвърти път (2022, 2023, 2025 и 2026 г.) и доказа, че завръщането в Пирея, с исторически 5-годишен договор за 18.5 млн. евро, е било най-доброто решение.

Баскетболната кръв и първите стъпки към славата

Пътят на Саша до баскетболния Олимп е генетично закодиран и започва от Никозия, Кипър. Неговият баща, Сашо Везенков, е дългогодишен капитан на националния отбор на България и легенда на Балкан Ботевград.

Младият Александър стартира кариерата си в гръцкия Арис Солун през 2011 г.. Там показва невиждан баскетбол за възрастта си и през 2015 г. става най-младият MVP (едва на 19) в историята на гръцкото първенство със средно 16.8 точки и 7.3 борби на мач.

Следва труден, но каляващ характера период в испанския колос Барселона между 2015 и 2018 г., където той вдига Суперкупата на Испания (2015 г.) и Купата на Краля (2018 г.), преди да премине в Олимпиакос.

Под ръководството на Йоргос Барцокас българинът изведе тима до шампионските титли и Купи на Гърция през 2022 и 2023 г., гарнирани с първата му награда за MVP на Евролигата през сезон 2022/2023 с показатели от 17.6 точки и 6.8 борби.

Тези успехи му донесоха и приза Спортист №1 на България в две поредни години (2022 и 2023 г.).

Американската мечта и уроците от НБА

След като покори Европа, Везенков реши да преследва голямата си мечта отвъд океана.

През юли 2023 г. той подписа 3-годишен договор на стойност 20 млн. долара със Сакраменто Кингс. В най-силната лига на планетата той изигра 42 мача през сезон 2023/2024, в които записваше по 5.4 точки и 2.3 борби за 12.2 минути средно на среща.

Въпреки че демонстрира страхотен мерник от тройката (37.5%), поредица от контузии на глезена и треньорски ротации ограничиха игровото му време в САЩ.

През лятото на 2024 г. Везенков бе трансфериран в Торонто Раптърс, но за да получи свободата си и да се завърне в Европа като лидер, той направи безпрецедентен ход – отказа се от гарантирани 6.6 млн. долара заплата в НБА и прекрати договора си, доказвайки, че любовта към играта стои над всичко.

Лъвското сърце и подвигът с националния отбор

Освен на клубно ниво, Саша е идол на феновете с националния екип на България.

Всички помнят историческото му представяне на Евробаскет 2022 г. Тогава той понесе „лъвовете“ на гърба си срещу световните сили.

Везенков завърши груповата фаза на турнира като №1 по борби с 12.2 средно на мач. В същото време се нареди на трето място сред най-добрите реализатори на шампионата, забивайки по 26.8 точки на среща, с което доказа, че е играч от световна класа.