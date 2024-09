Расизъм в женската НБА! "Бръкна ѝ в окото, защото е бяла" (ВИДЕО)

Карингтън е една от десетките баскетболистки, които негодуват срещу огромната популярност на колежката си от Индиана. Наскоро билетите за мачовете на тима на Кларк в приятелския турнир Fever at Sun започнаха да се предлагат на по-високи цени от тези за финала на женската НБА.

"Тази мания по Индиана е гадна", написа наскоро Карингтън.

Журналистите опитаха да ѝ подскажат, че поведението ѝ е неприемливо, но тя бе категорична в социалните мрежи: "Не може да използвате името ми като нарицателно за расизъм, ксенофобия, фанатизъм, ксенофобия и връзки с тях. Лудост е! Всички виждаме какви глупости се случват!"

Dawg. How one can not be bothered by their name being used to justify racism, bigotry, misogyny, xenophobia, homophobia & the intersectionalities of them all is nuts. We all see the sh*t. We all have a platform. We all have a voice & they all hold weight. Silence is a luxury.