Световното първенство за волейболистките ни приключи!

България не успя да премине групата на световното първенство за жени в Тайланд. Националният ни отбор загуби от европейския шампион Турция с 0:3 (-24, -19, -13). Малко по-рано през деня Испания не успя да ни подари възможност да се надяваме на третия мач, след като отстъпи с 2:3 срещу Канада.

Поражението ни с 1:3 от „кленовите листа“ в първия ден на турнира се оказа фатално. Според регламента на напред продължават първите два във всяка групи, а другите отпадат.

Класна Турция

Българките затрудниха Турция в първия гейм. В началото двата отбора редуваха точките, докато съперникът поведе с 9:6. Нашите не само изравниха, но и повярваха в чудото. При 16:14 за туркините направихме пет поредни точки. Съперникът обаче демонстрира огромната си класа и отвърна със същата серия. Последното равенство дойде при 23:23. След това Турция спечели частта с 25:23.

Снимка: FIVB

Шансовете ни през втория гейм бяха далеч по-малки. Поведохме с 3:1, но съперникът отвърна с 8:5. От този момент преднината на Турция не спираше да расте – 17:10, 21:13, 23:14. Тогава предизвикахме таймаут при съперника с четири поредни точки, но изоставането беше твърде голямо. Накрая Турция поведе с 2:0 след 25:19.

Серия от 3:21...

Решителният гейм започна ударно за България. Заиграхме все едно ние сме големият фаворит и поведохме със 7:1. При резултат 10:4 обаче Турция отново превключи на друга предавка. Еврошампионките отбелязаха 11 поредни точки, с което обърнаха резултата – 15:10. До края нямахме никакви шансове. Турция поведе с 19:11, а после с 22:12. Двубоят завърши с 25:13.

В сряда ще завършим участието си с мач срещу Испания от 15,30 часа, който ще определи кой ще е трети в крайното класиране на групата.

Най-много точки от общо 55-те, които реализира нашият тим, постигна Александра Миланова - 11, и тя е единствената с двуцифрен актив. Нася Димитрова завърши с 8, от които две блокади, а Христина Вучкова (2 блока) и Микаела Стоянова (1 ас) - с по 7.

