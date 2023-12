Сакраменто громи, тиха вечер за Везенков (ВИДЕО)

Сакраменто разгроми Юта със 125:104 като домакин в Golden 1 Center. Александър Везенков записа 11 минути игра, в които се отчете с 3 точки, 2 асистенции и 4 борби. За последно Саша реализира 3 точки на 22 ноември при загубата срещу Ню Орлийнс Пеликанс.

Лидерът на Кингс срещу "джазмените" бе младокът Кийгън Мъри. Основният конкурент на Везенков за място в стартовата петица се развихри с 47 точки, от които 12 тройки, което е абсолютен рекорд за "кралете". Към сметката си той добави 8 борби и 2 асистенции.

За Джаз над всички бе гардът Колин Секстън с 26 точки.

KEEGAN MURRAY KNOCKS DOWN HIS 12TH 3-POINTER OF THE NIGHT



45 PTS

12/13 3PM pic.twitter.com/xG25baI80Q