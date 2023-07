Сакраменто обяви официално Везенков (ВИДЕО)

Везенков, който е родом от България, започна кариерата си в гръцкото първенство с екипа на Арис, където прекара четири сезона от 2011-а до 2015-а. След това той се присъедини към Барселона, където изкара още три години, преди да премине в Олимпиакос за старта на сезон 2018/19. Везенков беше избран с избор №57 в Драфта през 2017-а от Бруклин Нетс. Сакраменто получи правата му чрез трейд с Кливланд Кавалиърс по време на Драфта през миналата година", се посочва на официалния сайт на Кингс.

The Sacramento Kings officially announce the signing of Sasha Vezenkov. pic.twitter.com/7wsgWyZT0X