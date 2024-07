В Гърция: Везенков брои часовете (ВИДЕО)

Бъдещето на Александър Везенков е тема №1 и за медиите в Гърция. Националът беше освободен от Торонто Раптърс и пътят към завръщането му в Олимпиакос е открит.

"Олимпиакос и Саша Везенков броят часовете, докато се срещнат отново!", гърми gazzetta.gr.

The Raptors say they have waived Sasha Vezenkov, clearing Vezenkov -- who was acquired recently from Sacramento -- to return to Europe after just one NBA season.



