Когато Реал Мадрид спаси Реал Овиедо от фалит

Късно снощи Барселона и Леванте предложиха истински спиращ дъха петголов трилър, който каталунците спечелиха с 3:2 в последните минути на мача. Тази вечер големият съперник на 28-кратния шампион - Реал Мадрид, ще има задачата да догони своя пряк конкурент за титлата с победа срещу новака Реал Овиедо.

Нещо, в което повечето футболни фенове не се съмняват. Но не само представянето на двата отбора на стадион "Тартиере" ще бъде основният фокус, а две значими събития в историята между клубовете, които са символ на приятелството и уважението във футбола.

Приятелски мач и продажба на фланелка дават нов живот на Овиедо

Връщаме лентата назад към далечната 2012 година, когато Реал Мадрид и Реал Овиедо играят приятелска среща. Не просто двубой, който цели обиграване на двата отбора в лятната предсезонна подготовка, а мач с мисия и голям залог - Овиедо да продължи съществуването си.

„Нямахме пари за химикалки“

За финансовата криза, потопила отбора на Реал Овиедо, говори тогавашният президент на клуба Тони Фидалго. „Сините“, както е псевдонимът на отбора, се състезават във второто ниво на испанския футбол (Сегунда дивисион), но тимът изпитва сериозни затруднения да окомплектова състава си преди началото на сезон 2012/13.

Едно позвъняване на Фидалго до офисите на Реал Мадрид се оказва животоспасяващо.

"В предсезонната подготовка имахме сериозни проблеми със сглобяването на отбора. Имахме нужда от пари. Затова помолихме Реал Мадрид за приятелски мач. Обадих се на Хосе Анхел Санчес (генералния мениджър на Реал Мадрид). Целият мач мина през него. Той ми даде зелена светлина, но каза, че трябва да измислим как да разделим приходите. Казах му, че дори нямаме достатъчно за химикалки. На следващия ден той ми каза, че всичко ще бъде наше. Просто трябва да платим самолетния билет. Това беше жест от истински клуб!“, спомня си Фидалго.

Дарението пристигна три месеца по-късно, а Общинският съвет служи като негова връзка.

Не след дълго членът на Общинския съвет Хорхе Менендес Валина наследява Тони Фидалго на президентския пост на Реал Овиедо, но клубът отново е изправен на кръстопът между съществуването и черната бездна. Валина търси подкрепата на Кралския клуб, а Хосе Санчес отново е благодетелят, който разрешава финансовия казус на тима от стадион „Тартиере“. Мениджърът на Реал Мадрид обещава, че ще помогне по всякакъв начин. Той се спира на идеята за изпращане на фланелка на 36-кратния испански шампион за продажба на търг.

Само няколко дни по-късно 100 000 евро вече са в банковата сметка на Общинския съвет, който изпраща сумата в касата на „сините“.

„Това беше значителен тласък благодарение на медийното отразяване, което получи, включително в международен план“, признава Хорхе Валина.

Дарителските кампании от Кралския клуб генерират на Реал Овиедо над 2 млн. евро. Но това не е всичко. В основата на успеха стоят медиите. Те отразяват тези процеси, а това стига до акционери от цял свят. Карлос Слим е човекът, който научава за проблемите на клуба и налива допълнителни 2 млн. евро в банковата сметка на „сините“. Финансовият казус е разрешен.

24 години по-късно

Реал Овиедо се завърна в Ла Лига 24 години, след като изпадна от елита през 2000/01. В първия кръг „сините“ отстъпиха с 0:2 на Виляреал, а тази вечер клубът ще срещне повече от кошмарен съперник в лицето на Реал Мадрид. Кралския клуб стартира с успех с 1:0 над Осасуна.

За последно Реал Овиедо победи 36-кратния испански първенец през 1998 година в мач от 15-ия кръг на Ла Лига.

View this post on Instagram A post shared by Real Oviedo (@realoviedo)

