В НБА: Лука Дончич вкара с... рамо

Лука Дончич прави невиждани чудеса на баскетболното игрище този сезон. "Далас" победи в последния си мач в НАБ "Бруклин Нетс" с 96:94 у дома, а словенецът завърши мача с 36 точки, 6 борби и 6 асистенции.

