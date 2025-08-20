bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Баскетбол

НА ЖИВО: Нидерландия - България, 51:41 след втората четвъртина (ВИДЕО)

Най-важната битка на баскетболните национали можете да гледате и пряко по bTV Action

НА ЖИВО: Нидерландия - България, 51:41 след втората четвъртина (ВИДЕО)

КРАЙ НА ВТОРАТА ЧЕТВЪРТИНА - 51:41 ЗА НИДЕРЛАНДИЯ!

Две страхотни тройки от Нидерландия и "лъвовете" вече изостават с 10 точки след края на втората четвъртина. 

10 поредни грешки от България и вече изоставаме с 3 точки - 41:38

Втората част започна с равностойна игра и от двата отбора - 36:36.

НАЧАЛО НА ВТОРАТА ЧАСТ

КРАЙ НА ПЪРВАТА ЧЕТВЪРТИНА - 29:25 ЗА БЪЛГАРИЯ.

27:20 за "трикольорите" с нова тройка на Алипиев.

Последва серия от 9-0 за "лалетата", но тимът ни отговори и в момента таблото показва 19:13 за България.

Отлично начало за България! 11:4 след тройка на Алипиев.

20:25 - Време е за химна!

20:20 - Нищо не убягва на екипа ни в Алмере. Петър Бакърджиев е при българската агитка в залата, пропътувала 280 км от Белгия, за да подкрепи "лъвовете".

ПРЕВЮ

Време е за най-важната битка на баскетболните национали през годината. България на Росен Барчовски гостува на Нидерландия в Алмере в последен мач от предварителните квалификации за световното първенство в Катар през 2027 г.

"Лъвовете" са с актив от 2 загуби и 1 победа, а само успех със 7 или повече точки разлика ще класира тима ни за основната фаза на пресявките.

Снимка: Lap.bg

Къде и кога да гледате мача на България?

bTV Media Group е новият дом на националния отбор по баскетбол. Както предишните три срещи, така и тази ще бъде излъчена на живо по bTV Action от 20:30 ч.

Коментарното ни студио с ексклузивно съдържание, експертни анализи и интересни видеа започва половин час по-рано. Срещата кош по кош ще може да следите и на сайта ни btvsport.bg.

Шумни картони и кошове-кошчета: Какво чака България в Нидерландия?

Снимка: Lap.bg

Съставът

Сред избраниците на Росен Барчовски се завръща Александър Стоименов, но на разположение отново не е гардът Лъчезар Тошков.

Със сигурност в срещата участие няма да вземе и голяма звезда на българския баскетбол Александър Везенков, който продължава да се възстановява от контузия в глезена. Той пропусна и предишните три мача на "лъвовете", но бе в залата при домакинствата в Самоков и Ботевград.

Снимка: Lap.bg

Ето на кои играчи ще разчита Росен Барчовски: Илиян Пищиков, Борислав Младенов, Константин Костадинов, Емил Стоилов, Николай Михайлов, Константин Тошков, Мирослав Васов, Димитър Димитров, Иван Алипиев, Христо Бъчков, Георги Герганов, Aлександър Стоименов.

В първите два мача от предварителните квалификации "лъвовете" отстъпиха съответно на Австрия (76:88) и Нидерландия (70:81). Последва важна победа над Австрия у дома с 87:76. Именно този успех запази шансовете на България за класиране за следващата фаза на пресявките по пътя към Катар 2027.

