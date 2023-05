Везенков и Сакраменто сядат на масата за преговори (ВИДЕО)

Пътят на Александър Везенков към НБА изглежда все по-открит. Очаква се скоро лидерът на Олимпиакос да вземе решение относно бъдещето си, като по всичко личи, че то е свързано с преминаване в Сакраменто Кингс, съобщават медиите отвъд океана.

Според информацията българският национал и „кралете“ ще подновят разговори в следващите седмици. Изявите на крилото се следят под лупа от представителите на Сакраменто, като той вече се срещна с вицепрезидента Фил Джабур и мениджъра Монти МакНеър през март. Впоследствие внимание на Спортист №1 на България за 2022 година обърна и старши треньорът Майк Браун, който сподели, че обожава качествата му и го посети по-рано този месец в Атина на четвъртфиналите в Евролигата.

Sasha Vezenkov to the Kings is trending toward inevitable.



What will be Sasha’s role on the team next season? pic.twitter.com/8jwVD31d5W