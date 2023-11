Саша: Нека бъдем честни - никога няма да бъда супер защитник (ВИДЕО)

Българският национал Александър Везенков постави нов личен рекорд от началото на сезона в Националната баскетболна асоциация. Той записа 13 точки и 5 борби при стрелба от игра 5/7 и от тройката 3/5 за 24 минути на терена при загубата от ЛА Клипърс.

"Не трябва да търсим оправдания, защото последователни мачове имат всички отбори. Беше очевидно обаче, че бяхме емоционално празни след вчерашния обрат срещу Голдън Стейт.

На първо място трябва да поздравим Клипърс - изиграха страхотен мач. Позволихме им да стрелят 50% от тройката и 54% от игра и не успяхме да вкараме енергията, която трябваше в защита.

