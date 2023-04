Везенков се превърна в кошмар за Фенербахче (ВИДЕО)

Александър Везенков и Олимпиакос тръгнаха подобаващо в плейофите на Евролигата. Българинът и неговите съотборници матираха Фенербахче със 79-68 в първа среща от четвъртфиналите, която се изигра в Двореца на мира и дружбата.

