Везенков: Ставам все по-добър (ВИДЕО)

Александър Везенков твърдо вярва, че с всеки мач с екипа на Сакраменто в НБА става все по-добър. Българският национал говори след края на участието на „кралете“ в новия турнир - In Season. На последната тренировка на Кингс преди мача с Финикс Сънс тази нощ крилото коментира и процеса си на адаптация отвъд океана и живота в Калифорния.

"Участието ни в новия турнир на НБА беше нещо различно. Груповата фаза може да се сравни с редовния сезон, подготвяш се за мачовете по един и същи начин, просто не спечелихме последния мач и не се класирахме за полуфиналите в Лас Вегас.

Финикс разполага с много талантливи играчи. Имахме две добри тренировки и ще се опитаме да победим", оптимист е Саша.

Sasha Vezenkov on the benefit of the consecutive days of practice, looking to change the mindset after dropping 2 of the last 3 games, defensive adjustments and what he sees from De'Aaron Fox. pic.twitter.com/fkt4ZsIFHV