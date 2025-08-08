Александър Везенков може да се завърне в националния отбор за домакинския мач срещу Австрия. Тази надежда изрази треньор на баскетболистите Росен Барчовски ден преди домакинството срещу Нидерландия от световните предквалификации в Самоков.

Специалистът каза и какво е нужно на отбора, за да поправи грешката си от първата среща в групата - 76:88 срещу Австрия във Виена.

"Не става въпрос да забравиш, става въпрос да не ти влияят тези неща. Не трябва да се забравят негативите, те не бяха малко. Особено в първа втора, че даже и в трета част. Затова сме говорили, правили сме анализ, имали сме среща с отбора, имали сме видео, но вече сме фокусирани върху мача утре", каза пред медиите в Самоков Барчовски.

Ще играе ли Везенков?

"Не само аз, всеки желае да види борбен отбор с много желание, с много енергия, с хъс, биткаджийски настроен, това го оценяват хората. Ако това нещо го съчетаем и с разум и самочувствие, ще победим", уверен е треньорът на баскетболистите ни.

Снимка: Lap.bg

"Винаги съществува такава възможност, зависи дали Сашо ще се почувства добре и дали ще има желание. Той смятам, че има винаги желание, въпросът е дали ще се почувства добре, да направи няколко тренировки. Възможно е още на 16-и срещу Австрия да играе", оптимист е Барчовски.

Той се надява на пълна зала в Самоков в събота. "Това е България, това е националния отбор. Не е лека ситуацията, но просто ги моля да дойдат и искрено позитивно да ни подкрепят", завърши селекционерът.

Гледайте България - Нидерландия, втори мач от предварителните квалификации за световното първенство по баскетбол през 2027 г., пряко по bTV Action от 17:30 ч. събота (9 август).

Програма на мачовете

9 август (събота)

България – Нидерландия

Място: Самоков

Начален час на мача: 18:00 часа

Канал на излъчване: bTV Action

16 август (събота)

България – Австрия

Място: Ботевград

Начален час на мача: 18:00 часа

Канал на излъчване: bTV Action

20 август (сряда)

Нидерландия – България

Място: Алмере

Начален час: 20:30 часа българско време

Канал на излъчване: bTV Action

