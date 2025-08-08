bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Баскетбол

Александър Везенков се завръща срещу Австрия!? (ВИДЕО)

Той винаги има желание, въпросът е дали ще се почувства добре, коментира Росен Барчовски

Александър Везенков може да се завърне в националния отбор за домакинския мач срещу Австрия. Тази надежда изрази треньор на баскетболистите Росен Барчовски ден преди домакинството срещу Нидерландия от световните предквалификации в Самоков.

Двубоят можете да гледате по btv Action от 17:30 ч.

Специалистът каза и какво е нужно на отбора, за да поправи грешката си от първата среща в групата - 76:88 срещу Австрия във Виена.

Борислав Младенов: Влачихме се, това не беше баскетбол... (ВИДЕО)

"Не става въпрос да забравиш, става въпрос да не ти влияят тези неща. Не трябва да се забравят негативите, те не бяха малко. Особено в първа втора, че даже и в трета част. Затова сме говорили, правили сме анализ, имали сме среща с отбора, имали сме видео, но вече сме фокусирани върху мача утре", каза пред медиите в Самоков Барчовски.

Ще играе ли Везенков?

"Не само аз, всеки желае да види борбен отбор с много желание, с много енергия, с хъс, биткаджийски настроен, това го оценяват хората. Ако това нещо го съчетаем и с разум и самочувствие, ще победим", уверен е треньорът на баскетболистите ни.

Снимка: Lap.bg

"Винаги съществува такава възможност, зависи дали Сашо ще се почувства добре и дали ще има желание. Той смятам, че има винаги желание, въпросът е дали ще се почувства добре, да направи няколко тренировки. Възможно е още на 16-и срещу Австрия да играе", оптимист е Барчовски.

Йордан Минчев ще играе само в два мача от квалификациите (ВИДЕО)

Той се надява на пълна зала в Самоков в събота. "Това е България, това е националния отбор. Не е лека ситуацията, но просто ги моля да дойдат и искрено позитивно да ни подкрепят", завърши селекционерът.

Гледайте България - Нидерландия, втори мач от предварителните квалификации за световното първенство по баскетбол през 2027 г., пряко по bTV Action от 17:30 ч. събота (9 август).

Програма на мачовете

9 август (събота)
България – Нидерландия
Място: Самоков
Начален час на мача: 18:00 часа
Канал на излъчване: bTV Action

16 август (събота)
България – Австрия
Място: Ботевград
Начален час на мача: 18:00 часа
Канал на излъчване: bTV Action

20 август (сряда)
Нидерландия – България
Място: Алмере
Начален час: 20:30 часа българско време
Канал на излъчване: bTV Action

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Кога и къде може да гледате мачовете на националния отбор по баскетбол? (ВИДЕО)
Тагове:

подкрепа световно първенство фенове самоков контузия австрия квалификации загуба росен барчовски Александър Везенков Нидерландия

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Ивет Лалова: Не искам повече страх, без атлетика - няма спорт!

Ивет Лалова: Не искам повече страх, без атлетика - няма спорт!
Лекари казали на футболист на Черно море, че няма да проговори

Лекари казали на футболист на Черно море, че няма да проговори
Ръководството на Спартак: Ако общината не помогне, не виждам кой друг

Ръководството на Спартак: Ако общината не помогне, не виждам кой друг
Любимата 90-а минута на Левски

Любимата 90-а минута на Левски
Душан Керкез: Пауло Нога сам реши да си тръгне (ВИДЕО)

Душан Керкез: Пауло Нога сам реши да си тръгне (ВИДЕО)

Последни новини

Димитър Димитров: Нямаме време да правим драми

Димитър Димитров: Нямаме време да правим драми
Ивет Лалова: Не искам повече страх, без атлетика - няма спорт!

Ивет Лалова: Не искам повече страх, без атлетика - няма спорт!
Всички му се подиграваха, а сега му предложиха

Всички му се подиграваха, а сега му предложиха "доживотен договор"
Волейболистките ни с първа победа на световното

Волейболистките ни с първа победа на световното
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV