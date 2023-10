Везенков за НБА: Не можеш да го опишеш, ако не си го изпитал (ВИДЕО)

Крилото на Сакраменто Кингс Александър Везенков брои дните до старта на сезона в НБА. Избраният за MVP на Евролигата българин е наясно колко трудно предизвикателство го чака, но вярва, че е достатъчно подготвен, за да се справи.

"Чувствам се чудесно, вече съм тук от един месец и всичко върви добре. Хората от организацията ме накараха да ги почувствам като мое второ семейство, за което съм им благодарен. Радвам се, че имам и подкрепата на родителите си. Вече нямам търпение сезонът да започне", сподели българинът пред журналисти в медийния ден в НБА.

"Получавам страхотно отношение. Всички са много добри хора - от президента до играчите. Помагат ми, интересуват се дали всичко е наред.

Не можеш да го опишеш, ако не си го изпитал. Всеки следващ ден е по-добър. Това и очаквах. Идвам от друг континент, но както казах неведнъж, тук съм, за да сбъдна мечтата си", подчерта националът.

"Всички са наясно какъв офанзивен потенциал притежава отборът. Предизвикателството ще е да се подобрим в защита.

Самият аз съм много мотивиран, работя усърдно и съм убеден, че постоянно ще прогресирам", изрази оптимизъм бившият ас на Олимпиакос.

"Сакраменто е спокоен град. Като едно голямо село е. Разбира се, казвам го с уважение. Спокойно е и нямам никакви битови проблеми", заяви Везенков и накара репортерите да се усмихнат.

"Баскетболът в НБА е различен. Скоростта е съвсем друга. Аз съм готов да се възползвам от шанса си. Мисля, че мога да помогна на тима и когато треньорът реши да ми се довери, ще съм на разположение. Не ме вълнува дали ще съм титуляр или ще влизам от пейката.

Най-важното е отборът да печели. Ако това се случва, всички играчи са щастливи", изтъкна 28-годишният българин.

"Разбира се, не познавах новите си съотборници, преди да дойда тук. Виждайки колко много опит притежават, колко сериозно се трудят и какви добри хора са, още повече се радвам, че взех това решение. Нетърпелив съм да дойдат мачовете, да усетя емоцията на НБА отвътре.

През този един месец времето минаваше бавно. Ще се насладя много повече на престоя си, когато сезонът започне", добави националът.