Веласкес проплака: Футболистите не са машини (ВИДЕО)

"Ще играем срещу Ботев Враца, защото това е мачът, който следва според програмата. За въпроси от друго естество, смятам, че клубът трябва да говори. Аз като треньор не обсъждам такива теми“, отговори треньорът на Левски Хулио Веласкес на въпроса защо Левски не е отложил мача с Ботев Враца. Срещата е утре под връх Околчица от 21:15 ч. От началото на сезона "сините" са изиграли 10 мача.

"Ясно е, че Мустафа Сангаре няма да играе, както и Георги Костадинов, който също няма да вземе участие в срещата. Като цяло, отзивите след теста вчера са позитивни и се възстановява добре. Останалите футболисти са в нормален ритъм, някои имат умора в мускулите, а Гашпер Търдин завърши предишния мач с удар. Добре отговаряме на сгъстената програма. Никола Серафимов няма да играе утре, защото още не е картотекиран

Трудно гостуване във Враца

Без съмнение, предстои ни труден мач. Играем като гост срещу отбор, който със сигурност ще ни затрудни. Няма да бъде лесен мач, но ще опитаме да се подготвим добре за мача и ще опитаме да победим“, изчетка Веласкес тимът на Христо Янев.

Испанецът говори и за новото попълнение – Никола Серафимов: „100% няма да играе утре, защото още не е картотекиран. Вчера взе участие в следобедната тренировка, но тя бе лека. Днес води индивидуално занимание с треньорския щаб. Следобед ще тренира с нас. Той е в добра кондиция, въпреки че не е тренирал с отбор скоро.

Снимка: levski.bg

Изключително доволен съм от развитието на отбора. След като толкова дълго съм в тази професия, не се водя от емоциите, нито при победа, нито при загуба. Старая се да съм балансиран и така да приемам обстоятелствата и знаейки, че най-важно е това, което предстои. Всичко, което постигаме, е част от процеса, но не ми харесва да живея в миналото, а предпочитам да живея в настоящето. Така обичам да процедирам, затова съм фокусиран към утрешния мач към днешна дата. Знам, че ни предстои тежък мач на труден стадион. Трябва да сме концентрирани и с висок дух, за да се приспособим към мача“, говори Веласкес и за себе си.

"В този спорт има много голяма несигурност и неясноти"

Наставникът говори и за цялостното развитие на Левски и докъде може да стигне отборът: „За мен отговорът е много ясен. Не мисля, че е редно да говорим за проценти, защото всичко е динамично. В съвременния свят това, което се случва в нашето ежедневие, трябва да ни носи сигурност и спокойствие. Когато говорим за числа и проценти, на нас ни се иска те да ни донесат спокойствие, но истината е, че в този спорт има много голяма несигурност и неясноти.

"Бъдещето ще покаже къде сме се справили и къде – не"

Не трябва да забравяме, че футболистите не са машини, а човешки същества. Винаги може да се колебаят в ментално и физическо състояние. Всичко в самочувствието и състоянието на духа е повлияно от победите и загубите.

Целта оттук насетне е да тренираме добре и да направим добър мач утре. Трябва да се готвим ден за ден и така ден след ден бъдещето ще покаже къде сме се справили и къде – не. Фокусирани сме само върху процесите“.

