Първо в bTV: Събраха гласовете за извънредно Общо събрание в щангите

Опозицията в родните щанги събра гласовете за извънредно Общо събрание. Както ви информирахме преди дни - част от Управителния съвет изрази недоверие към президента Стефан Ботев. Има и кандидат за неговия пост. Става дума за Николай Ценков, който е член на Управителния съвет на федерацията и бивш президент на Старт Червен бряг - клубът, в който тренира Карлос Насар.
По думите му, настоящият президент - двукратният световен шампион и двукратен бронзов медалист от олимпийски игри Стефан Ботев, не се отчита пред ръководния орган и взима еднолични решения.
Ботев бе избран единодушно отново по време на извънредното Общо събрание на централата на 8 ноември 2024 г. За 56-годишния Ботев, който бе единственият кандидат за поста тогава, гласуваха всички 27 делегати.
Той наследи на поста Антон Коджабашев. Към онзи момент федерацията бе в много тежко положение, а касата - празна. Най-добрите ни тежкоатлети не бяха взимали заплати близо 8 месеца.
Пред bTV Стефан Ботев, заяви, че няма да дава публични изявления до свикването на нов висш форум. На него той ще иска да му бъде гласуван вот на доверие.
По-рано той обяви, че федерацията по вдигане на тежести би фалирала, ако той напусне поста си. Според Ботев опозицията не мисли за доброто на спорта и иска да саботира дейността на сегашното управление.
Ето какво каза преди дни пред bTV кандидатът за президент на БФВТ Николай Ценков:
