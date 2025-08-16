Първо в bTV: Събраха гласовете за извънредно Общо събрание в щангите

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Опозицията в родните щанги събра гласовете за извънредно Общо събрание. Както ви информирахме преди дни - част от Управителния съвет изрази недоверие към президента Стефан Ботев. Има и кандидат за неговия пост. Става дума за Николай Ценков, който е член на Управителния съвет на федерацията и бивш президент на Старт Червен бряг - клубът, в който тренира Карлос Насар.

"Стефан Ботев не се отчита"

По думите му, настоящият президент - двукратният световен шампион и двукратен бронзов медалист от олимпийски игри Стефан Ботев, не се отчита пред ръководния орган и взима еднолични решения.

Събраните до момента гласове за извънредно Общо събрание са 13. 34 са членовете на БФВТ.

Ботев бе избран единодушно отново по време на извънредното Общо събрание на централата на 8 ноември 2024 г. За 56-годишния Ботев, който бе единственият кандидат за поста тогава, гласуваха всички 27 делегати.

Пак високо напрежение в щангите!

Той наследи на поста Антон Коджабашев. Към онзи момент федерацията бе в много тежко положение, а касата - празна. Най-добрите ни тежкоатлети не бяха взимали заплати близо 8 месеца.

Пред bTV Стефан Ботев, заяви, че няма да дава публични изявления до свикването на нов висш форум. На него той ще иска да му бъде гласуван вот на доверие.

Ще се стигне ли до фалит?

По-рано той обяви, че федерацията по вдигане на тежести би фалирала, ако той напусне поста си. Според Ботев опозицията не мисли за доброто на спорта и иска да саботира дейността на сегашното управление.

Ето какво каза преди дни пред bTV  кандидатът за президент на БФВТ Николай Ценков:

