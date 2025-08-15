Уейн Рууни: Юнайтед ще играе в Шампионска лига

Уейн Рууни вярва, че Манчестър Юнайтед ще се завърне в Шампионска лига още през по-следващия сезон.

Голмайстор №1 в историята на "червените дяволи" гостува в предаването Match of the day ден преди началото на идната кампания и прогнозира, че бившият му тим ще завърши в Топ 5, взимайки квота за Турнира на богатите.

"Да, както казах, все още мисля, че трябват още едно или две попълнения. Но виждам какво прави Рубен Аморим и нещата изглеждат по-добре за Манчестър Юнайтед. Мисля, че ще се промъкнат в челната петица. Надявам се да го направят, като може да завършат дори по-напред.", коментира славният централен нападател.

Най-слабият сезон

Миналият сезон беше най-слабият за Манчестър Юнайтед във Висшата лига - 15-о място. В местните турнири представянето на "червените дяволи" също не бе убедително. Носителят на трофея във ФА Къп не успя да го защити, отпадайки на осминафинал от Фулъм с 1:2, а в турнира за Купата на лигата тимът на Рубен Аморим загуби с 3:4 в епичен дуел срещу друг лондонски клуб - Тотнъм.

Надеждата за Юнайтед беше спечелването на Лига Европа, но 20-кратният шампион на Англия бе спрян във финала отново от "шпорите", въпреки че не бе допуснал нито едно поражение в турнира преди това.

Оптимизъм

Преди две седмици своята прогноза даде и бившият капитан на "червените дяволи" Рио Фърдинанд относно крайното класиране на Манчестър Юнайтед. Той също изрази оптимизъм спрямо миналия сезон, но все пак заяви, че очаква Юнайтед да завърши на седмо или осмо място. В коментара си и двамата споменаха, че тимът на Рубен Аморим се нуждае още от едно или две попълнения.

Попълненията

Това лято Юнайтед осъществи няколко входящи трансфера, сред които Матеус Куня от Уулвърхемптън, Брайън Мбемо от Брентфорд и най-новото попълнение - Бенямин Шешко от Лайпциг.

Освен тях Манчестър Юнайтед придоби правата и на 18-годишния ляв краен защитник Диего Леон от парагвайския Серо Портеньо.

Клубът от "Олд Трафорд" преотстъпи Маркъс Рашфорд на Барселона, а към изхода гледат още Джейдън Санчо, Антони, както и Алехандро Гарначо.

Новият сезон във Висшата лига започва днес (15 август) с откриващия мач между действащия шампион Ливърпул и Борнемут. Манчестър Юнайтед приема Арсенал в неделя (17 август).

