bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Арда отлага мача с ЦСКА. Левски още мисли за Ботев

Ще има ли размествания в програмата

Арда отлага мача с ЦСКА. Левски още мисли за Ботев

Участието в европейските клубни турнири на три от българските тимове ще промени програмата на първенството!

Вчера, 14 август, Левски и Арда си осигуриха място в плейофите на Лигата на конференциите, а Лудогорец ще играе за място в Лига Европа. 

В името на по-пълноценната подготовка, могат да настъпят промени в мачовете у нас.

Арда - ЦСКА

От Арда вече са поискали нова дата за един от най-очакваните мачове - срещу ЦСКА.

"Червените" трябва да гостуват в Кърджали в понеделник, на 18 август

Първият мач на тима от плейофите за влизане в Лигата на конференциите срещу полския Раков Ченстохова е в четвъртък, 21 август. 

Арда и ЦСКА имат "закачка", след като тимът от Кърджали победи през миналия сезон "червените" в плейофа за участие в европейските клубни турнири. 

Левски мисли за... Ботев

От Левски са категорични - няма да отлагат следващия си мач - гостуването на Ботев Враца в неделя, 17 август. 

4 дни по-късно "сините" ще приемат силния тим на АЗ Алкмаар на националния стадион "Васил Левски". 

Снимка: levski.bg

Проблемен за Левски може да е мачът с Ботев Пловдив - гостуване на 23 август. Реваншът с АЗ е на 28 август. 

"Мачът с Ботев Враца няма да отлагаме. За мача с Ботев Пловдив ще помислим.", каза при прибирането на тима изпълнителният директор Даниел Боримиров.

В родното първенство няма много възможности за отлагане на мачове, тъй като календарът е сгъстен. Първенството трябва да свърши преди юни 2026 г., тъй като предстои световно първенство.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

левски цска арда отлагане ботев пловдив мачове ботев враца първа лига

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Александър Стоименов - момчето, което играеше на измислени кошове и стигна до националния отбор (ВИДЕО)

Александър Стоименов - момчето, което играеше на измислени кошове и стигна до националния отбор (ВИДЕО)
Ясно е кога ще е сватбата на Кристиано Роналдо и Джорджина!

Ясно е кога ще е сватбата на Кристиано Роналдо и Джорджина!

Уейн Рууни: Юнайтед ще играе в Шампионска лига

Уейн Рууни: Юнайтед ще играе в Шампионска лига
На този етап: България е пета в Европа по футбол!

На този етап: България е пета в Европа по футбол!

"С Левски докрая..." в Азербайджан (ВИДЕО)

Последни новини

Ясно е кога ще е сватбата на Кристиано Роналдо и Джорджина!

Ясно е кога ще е сватбата на Кристиано Роналдо и Джорджина!

Игра 6 минути във Висшата лига, сега подсилва ЦСКА

Игра 6 минути във Висшата лига, сега подсилва ЦСКА
Уейн Рууни: Юнайтед ще играе в Шампионска лига

Уейн Рууни: Юнайтед ще играе в Шампионска лига
България е на полуфинал на световното!

България е на полуфинал на световното!

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV