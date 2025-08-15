Арда отлага мача с ЦСКА. Левски още мисли за Ботев

Участието в европейските клубни турнири на три от българските тимове ще промени програмата на първенството!

Вчера, 14 август, Левски и Арда си осигуриха място в плейофите на Лигата на конференциите, а Лудогорец ще играе за място в Лига Европа.

В името на по-пълноценната подготовка, могат да настъпят промени в мачовете у нас.

Арда - ЦСКА

От Арда вече са поискали нова дата за един от най-очакваните мачове - срещу ЦСКА.

"Червените" трябва да гостуват в Кърджали в понеделник, на 18 август.

Първият мач на тима от плейофите за влизане в Лигата на конференциите срещу полския Раков Ченстохова е в четвъртък, 21 август.

Арда и ЦСКА имат "закачка", след като тимът от Кърджали победи през миналия сезон "червените" в плейофа за участие в европейските клубни турнири.

Левски мисли за... Ботев

От Левски са категорични - няма да отлагат следващия си мач - гостуването на Ботев Враца в неделя, 17 август.

4 дни по-късно "сините" ще приемат силния тим на АЗ Алкмаар на националния стадион "Васил Левски".

Проблемен за Левски може да е мачът с Ботев Пловдив - гостуване на 23 август. Реваншът с АЗ е на 28 август.

"Мачът с Ботев Враца няма да отлагаме. За мача с Ботев Пловдив ще помислим.", каза при прибирането на тима изпълнителният директор Даниел Боримиров.

В родното първенство няма много възможности за отлагане на мачове, тъй като календарът е сгъстен. Първенството трябва да свърши преди юни 2026 г., тъй като предстои световно първенство.

