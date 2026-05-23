"Адът премина през града": Съблекалня, бус и терен - Локо Дряново показа щетите (ВИДЕО)

Природна стихия удари тежко Централна България и потопи под вода стадиона на Локомотив Дряново за минути.
Видеата от района показват опустошителната сила, която приижда от всички страни след обилните валежи.
Светлина в тунела е, че водата започва да се отдръпва. След нея обаче остават щетите.
Футболният тим от окръжната група на Габрово, който съществува 99 години, показа състоянието на сградите, терена и пътя до стадиона.
Съблекалните, баните и помещенията са покрити с лепкава кал.
Засегнат е и бусът, който използват от Локомотив.
"Трудно е да се опише с думи това, което се случва в Дряново… Сякаш адът премина през града. Наводненият стадион „Локомотив“, калта, разрушенията и тишината след всичко това оставят само болка и безсилие. Място, което събираше радост, е потънало във вода и разруха.
Тежка и тъжна гледка…", пишат от футболния клуб.
В Дряново е обявено бедствено положение, а щетите са по целия регион.
Наводнена е и спортната зала в града.
"Призоваваме гражданите да избягват наводнените участъци, да не шофират освен при крайна необходимост и да сигнализират при риск или нужда от евакуация", пишат от общината.
наводнение щети кал стадион дряново наводнен Локомотив Дряново