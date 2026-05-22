Дежавю! Олимпиакос излиза срещу Реал за трофея в Евролигата

Дежавю за Александър Везенков! Най-добрият български баскетболист и съотборниците му от Олимпиакос излизат срещу Реал Мадрид във финала на Евролигата.

Сблъсъкът ще бъде повторение на спора за трофея през 2023 г. - първият финал за Везенков в турнира. Тогава родното тежко крило изигра страхотен мач (29 точки, 9 борби, 4 асистенции), но гръцкият гранд загуби инфарктно със 78:79.

В неделя (24 май) от 21:00 ч. Саша и компания ще преследват отмъщение и край на прокобата първият в редовния сезон да не става шампион.

Тази вечер Реал стигна до финала, след като победи със 105:90 Валенсия. По-рано днес Олимпиакос се класира със 79:61 над действащия властелин на Стария континент - Фенербахче.

Олимпиакос и Реал си размениха по един успех в настоящото издание на Евролигата.

На 2 октомври миналата година Реал спечели с 89:77 у дома. Тогава Везенков завърши с 13 точки, 9 борби и асистенция.

На 7 април, при 102:88 над кралския клуб в Пирея, Саша наниза 26 точки, към които добави 9 борби и асистенция. Над всички за "червено-белите" обаче беше Тайлър Дорси с 37 точки, борба и 5 асистенции.

Следваща спирка: европейският връх

При триумф в края на седмицата, това би бил девети трофей за Везенков в Олимпиакос.

Той е трикратен шампион на Гърция (2022, 2023 и 2025 г.), двукратен носител на Купата на страната (2022 и 2023) и трикратен на Суперкупата (2022, 2024 и 2025).

Саша кара втори период в гранда от Пирея, с който подписа през 2018 г., преди да стигне до най-силното първенство в света - Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (NBA) със Сакраменто Кингс през 2023 г. Везенков се завърна в Олимпиакос година по-късно и се утвърди като баскетболист №1 на Европа.

Кошмарът преди 3 години